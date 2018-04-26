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Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном
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Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно считает, что положения соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года должны исполняться всеми участниками, в том числе США, а в его пересмотре нет необходимости.
"Япония последовательно поддерживала ядерное соглашение и считает важным, чтобы все участники продолжали исполнять его положения", — заявил Коно журналистам по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Брюсселе, его цитирует телеканал NHK.
Он также подчеркнул, что «Япония и Иран считают важным, чтобы соглашение поддерживалось, в том числе США».
"Более того, выполнение соглашения Ираном является существенным для экономического развития страны. Япония готова предоставить специализированную поддержку по данному вопросу", — добавил дипломат.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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