Глава МИД Японии не считает необходимым пересмотреть соглашение с Ираном

ТОКИО, 26 апр — РИА Новости . Глава МИД Японии Таро Коно считает, что положения соглашения по иранской ядерной программе от 2015 года должны исполняться всеми участниками, в том числе США , а в его пересмотре нет необходимости.

"Япония последовательно поддерживала ядерное соглашение и считает важным, чтобы все участники продолжали исполнять его положения", — заявил Коно журналистам по итогам встречи с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Брюсселе , его цитирует телеканал NHK.

Он также подчеркнул, что «Япония и Иран считают важным, чтобы соглашение поддерживалось, в том числе США».

"Более того, выполнение соглашения Ираном является существенным для экономического развития страны. Япония готова предоставить специализированную поддержку по данному вопросу", — добавил дипломат.