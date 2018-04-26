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В бухте Владивостока затонула стапель‐палуба длиной более 100 метров
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В бухте Владивостока затонула стапель‐палуба длиной более 100 метров 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Арендатор отказывается поднимать 105‐метровую стапель‐палубу, затонувшую в Диомидовском рыбном порту. Рыболовецкие суда, пришвартованные к палубе, при серьезном ветре могут столкнуться. Об этом сообщил сайт VL.Ru.
Хозяин
стапель-палубы
известен — это Геннадий Сиденко, купивший ее в 2016 году, но как найти никто не знает.
Специалисты отмечают, что проблему надо срочно решать и поднимать
стапель-палубу
В феврале 2018 года в акватории Иркутского водохранилища реки Ангары нашли старое нефтеналивное судно с остатками нефтепродуктов.
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