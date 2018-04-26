В бухте Владивостока затонула стапель‐палуба длиной более 100 метров

Арендатор отказывается поднимать 105‐метровую стапель‐палубу, затонувшую в Диомидовском рыбном порту. Рыболовецкие суда, пришвартованные к палубе, при серьезном ветре могут столкнуться. Об этом сообщил сайт VL.Ru.

Хозяин

стапель-палубы

известен — это Геннадий Сиденко, купивший ее в 2016 году, но как найти никто не знает.

Специалисты отмечают, что проблему надо срочно решать и поднимать

стапель-палубу

В феврале 2018 года в акватории Иркутского водохранилища реки Ангары нашли старое нефтеналивное судно с остатками нефтепродуктов.