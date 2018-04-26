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В белорусских Хойниках установлен памятный знак в честь энергетиков — ликвидаторов аварии на ЧАЭС
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В белорусских Хойниках установлен памятный знак в честь энергетиков — ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Минск, 26 апреля /Синьхуа/ — Мы не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, заявил в среду министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик на церемонии открытия в Хойниках /Гомельская область/ памятного знака энергетикам Советского Союза, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в РУП «Гомельэнерго».
"Собравшись на гомельской земле, мы вспоминаем о тяжелых моментах, которые оказали воздействие на жизнь людей, скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию, и благодарим участников ликвидации последствий на ЧАЭС за то, что они проявили стойкость и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Мы и наши потомки не вправе забывать о подвиге ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые в мирное время пожертвовали здоровьем и собственной жизнью для спасения других. Трагедия могла бы иметь неизмеримо большие масштабы, если бы не самоотверженное мужество всех тех, кто с честью выполнил свой профессиональный и гражданский долг", — сказал В. Потупчик.
Два года назад ветераны энергетической отрасли Гомельской области инициировали возведение памятного знака. «Гомельэнерго» объявило о сборе средств для создания скульптуры. На призыв принять участие в ее изготовлении откликнулись более двух десятков организаций и предприятий отрасли. Внесли свой вклад не только энергетики Беларуси, но и их российские коллеги. Автор памятного знака — белорусский скульптор Валерий Кондратенко. Мастер запечатлел в бронзе образы трех энергетиков в работе.
В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовали около 2,5 тыс. работников белорусской энергосистемы. В числе самоотверженно выполнявших профессиональный и гражданский долг — 980 работников энергосистемы Гомельского региона, из которых более 240 продолжают трудиться и сегодня. —0—
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