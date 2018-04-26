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Красота весенних рисовых полей
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Красота весенних рисовых полей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото — рисовые поля в деревне Хэли волости Лянкоу Саньцзян-Дунского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Ляньсюнь
Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи
Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи
Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи
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