Красота весенних рисовых полей

Лючжоу /Гуанси-Чжуанский АР/, 25 апреля / Синьхуа / — На фото — рисовые поля в деревне Хэли волости Лянкоу Саньцзян-Дунского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/У Ляньсюнь

Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай /. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи

Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи

Эньши /пров. Хубэй/, 25 апреля /Синьхуа/ — На фото от 24 апреля — рисовые поля в деревне Чанпин поселка Моудао городского уезда Личуань провинции Хубэй /Центральный Китай/. Фотографии Синьхуа/Ян Шуньпи