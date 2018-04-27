Публичные слушания по генплану Барнаула пройдут в конце 2018 года

Генплан Барнаула представят на суд общественности в конце 2018 года. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам барнаульской агломерации.

В настоящее время Генплан дорабатывают с учетом замечаний, которые были озвучены в прошлом году. С обновленным документом можно будет ознакомиться в конце текущего года.

Как отмечает архитектор Сергей Боженко , в новом формате публичные слушания пройдут в соответствии с действующим законодательством, цивилизованно в отличие от прошлого года, когда «общественность не дала представить Генплан, а публичные слушания были превращены в несанкционированный митинг».

«Законодательная база несовершенна для проведения публичных слушаний. Поэтому администрация города откорректировала положение о проведении публичных слушаний, значительно дополнив все позиции. Поэтому я думаю, что в этом году нам удастся представить Генплан жителям города», — говорит Боженко.