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Публичные слушания по генплану Барнаула пройдут в конце 2018 года
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Публичные слушания по генплану Барнаула пройдут в конце 2018 года 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Генплан Барнаула представят на суд общественности в конце 2018 года. Об этом рассказали на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам барнаульской агломерации.
В настоящее время Генплан дорабатывают с учетом замечаний, которые были озвучены в прошлом году. С обновленным документом можно будет ознакомиться в конце текущего года.
Как отмечает архитектор Сергей Боженко, в новом формате публичные слушания пройдут в соответствии с действующим законодательством, цивилизованно в отличие от прошлого года, когда «общественность не дала представить Генплан, а публичные слушания были превращены в несанкционированный митинг».
«Законодательная база несовершенна для проведения публичных слушаний. Поэтому администрация города откорректировала положение о проведении публичных слушаний, значительно дополнив все позиции. Поэтому я думаю, что в этом году нам удастся представить Генплан жителям города», — говорит Боженко.
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