Судебные приставы выдворили из Новосибирска африканку 

25 апреля 25-летнюю нигерийку отправили на родину из Новосибирска. До таможенного контроля аэропорта девушку довели судебные приставы НСО. Мностранка отправилась домой вначале из Новосибирска в Москву, а оттуда рейсом Москва — Абу-даби — Лагос.
Дама прилетела в Россию учиться с соответствующей визой пять лет назад. Срок действия документа истёк в феврале 2014 года. Однако гостья даже не собиралась легализовать свое пребывание в стране. А последние три года она жила в Новосибирске по различным адресам.
Суд признал уроженку Нигерии виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1. ст. 18.8. КоАП РФ и подвергнуть штрафу в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФСС России по НСО.
С начала текущего года уже 209 иностранцев принудительному выдворены за пределы РФ: чаще всего это граждане Узбекистана и Таджикистана. Наиболее распространённой причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в РФ.