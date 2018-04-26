Приморские депутаты соскучились по вице-губернаторам 

На сегодняшнем заседании Заксобрания Приморского края председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев в очередной раз поднял вопрос о нехватке взаимодействия ветвей власти в регионе, сообщает PRIMPRESS. «Где вице-губернаторы?», — отметил депутат, когда обсуждался очередной важный вопрос, — «Вчера на встрече с губернатором (Андрей Тарасенко посетил заседание фракции „Единая Россия“ в Заксобрании), мы эту проблему обсуждали, а вице-губернаторов нет. Не приходят и на заседания комитетов». Стоит отметить, что один из вице-губернаторов — Гагик Захарян — все же присутствовал на заседании и даже выступал перед парламентариями. Несколько заместителей Тарасенко вместе с ним самим присутствовали на заседании фракции ЕР. Однако, в целом депутатов не устраивает не совсем складный диалог исполнительной и законодательной власти. Дело в том, что парламентарии рассматривают нынешнюю ситуацию с отсутствием губернатора, как определенное «окно возможностей», которые хотелось бы реализовать. В свою очередь, исполнительная власть едва «отбивается» на большому количеству фронтов и удовлетворять амбиции депутатов, видимо, не совсем готова. С другой стороны, характерной особенностью нынешнего состава корпуса вице-губернаторов является большое количество его членов из бывших представителей Заксобрания (Александр Костенко, Юрий Серебряков, Константин Межонов, Константин Богданенко). Отсюда понятное желание депутатов «пообщаться» с бывшими коллегами, которые те, видимо, не всегда разделяют.