Ещё
Приморские депутаты соскучились по вице-губернаторам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморские депутаты соскучились по вице-губернаторам 

Primpress 23 минуты назад
Фото: Primpress
На сегодняшнем заседании Заксобрания Приморского края председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев в очередной раз поднял вопрос о нехватке взаимодействия ветвей власти в регионе, сообщает PRIMPRESS. «Где вице-губернаторы?», — отметил депутат, когда обсуждался очередной важный вопрос, — «Вчера на встрече с губернатором (Андрей Тарасенко посетил заседание фракции „Единая Россия“ в Заксобрании), мы эту проблему обсуждали, а вице-губернаторов нет. Не приходят и на заседания комитетов». Стоит отметить, что один из вице-губернаторов — Гагик Захарян — все же присутствовал на заседании и даже выступал перед парламентариями. Несколько заместителей Тарасенко вместе с ним самим присутствовали на заседании фракции ЕР. Однако, в целом депутатов не устраивает не совсем складный диалог исполнительной и законодательной власти. Дело в том, что парламентарии рассматривают нынешнюю ситуацию с отсутствием губернатора, как определенное «окно возможностей», которые хотелось бы реализовать. В свою очередь, исполнительная власть едва «отбивается» на большому количеству фронтов и удовлетворять амбиции депутатов, видимо, не совсем готова. С другой стороны, характерной особенностью нынешнего состава корпуса вице-губернаторов является большое количество его членов из бывших представителей Заксобрания (Александр Костенко, Юрий Серебряков, Константин Межонов, Константин Богданенко). Отсюда понятное желание депутатов «пообщаться» с бывшими коллегами, которые те, видимо, не всегда разделяют.
Primpress: последние новости
Цементная пыль угрожает центральным районам Владивостока Завсегдатай праймериз Приморья претендует на пост губернатора Эксперты сообщили, какой город исчезнет в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США объяснили взлом генконсульства РФ78
В провале Су-57 обвинили F-35703
Украина взялась за российские корабли292
Макрон назвал условие ухода из Сирии92
Дипломаты РФ встретились с армянской оппозицией1
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение