Минздрав РФ: Россия и Куба успешно сотрудничают в сфере здравоохранения

По его словам, России интересен кубинский опыт в сфере работы первичного звена здравоохранения. «На Кубе очень хорошо развита профилактическая система: они не борются с болезнями, а предотвращают их, что гораздо дешевле. Здесь есть семейные, участковые врачи, которые работают не только с больными, но и со здоровыми людьми, выявляют группы риска», — пояснил Муравьев.

Он также отметил, что в России используются известные кубинские разработки в области фармацевтики. «В РФ разрешены к медицинскому применению несколько лекарственных препаратов кубинского производства. Это, в частности, препарат для лечения диабетической язвы стопы Heberprot-P, позволяющий избежать ампутации конечностей, и мазь Hebermin для заживления и регенерации кожи при ожогах, язвах и ранах», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Россия и Куба активно сотрудничают в рамках рабочей группы по здравоохранению двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Очередное заседание этой группы пройдет в России осенью этого года.

Муравьев указал, что кубинская сторона проявляет интерес к совместной разработке и производству лекарств, закупке российских лекарственных препаратов, а также отправке медицинских специалистов в РФ для повышения квалификации. России же может быть полезен, в частности, кубинский опыт интеграции биотехнологических предприятий в единую структуру системы здравоохранения.

В рамках визита в Гавану делегация российского Минздрава провела переговоры с заместителем министра здравоохранения Кубы Марсией Кобас, а также посетила несколько медицинских научных учреждений, в том числе Центр генной инженерии и биотехнологий и Центр молекулярной иммунологии.

Сотрудничество в области охраны мужского и женского здоровья

Муравьев напомнил, что в 2014 году Россия и Куба запустили совместную программу в области охраны мужского здоровья. С российской стороны ее курирует директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина Олег Аполихин.

Он рассказал корр. ТАСС, что данная программа позволила выявить в двух пилотных регионах — Воронежской области и кубинской провинции Матансас — тысячи мужчин в возрасте от 40 до 65 лет, относящихся к так называемой группе риска. После этого российские и кубинские врачи начали принимать профилактические меры по недопущению развития у них урологических болезней.

"Особенность данной программы в том, что она демонстрирует преимущество профилактической, превентивной модели здравоохранения перед куративной, которая существует, к примеру, в США , — отметил Аполихин. — Проще говоря, лучше не дать заболеть, чем лечить запущенные последствия".

По словам собеседника агентства, проект оказался очень успешным. «Мы вышли на практически полное отсутствие запущенных случаев и теперь планируем распространить эту программу на другие регионы РФ, в первую очередь на Оренбургскую, Тульскую, Ярославскую и Рязанскую области, а также на Алтайский край », — указал Аполихин.

Он подчеркнул, что России необходимо вернуться к системе профилактики, существовавшей во времена Советского Союза. «В этом плане нашей стране интересен опыт кубинцев, которые эту систему не только переняли, но и усовершенствовали», — отметил специалист.

Руководитель отделения эстетической гинекологии и реабилитации Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава РФ Инна Аполихина в свою очередь рассказала, что России может быть полезен кубинский опыт в сфере профилактики онкологических заболеваний у женщин. «На Кубе есть организованный скрининг рака шейки матки. Охват населения с помощью этих скрининговых программ составляет 80%, что по всем мировым стандартам — очень высокий показатель», — указала Аполихина.