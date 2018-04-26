Цай Минчжао встретился с гендиректором Вьетнамского информационного агентства 

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Генеральный директор информационного агентства /ИА/ Синьхуа Цай Минчжао сегодня в Пекине встретился с генеральным директором Вьетнамского информационного агентства /ВИА/ Нгуен Дык Лоем.
Цай Минчжао заявил, что ИА Синьхуа и ВИА являются государственными информационными агенствами, оба они несут важную ответственность за создание благоприятного общественного мнения для здорового развития китайско-вьетнамских отношений. ИА Синьхуа согласно достигнутому взаимопониманию между лидерами двух государств будет все больше укреплять сотрудничество и связи с ВИА, продвигать здоровое развитие межгосударственных отношений при помощи информационных сообщений.
Цай Минчжао порекомендовал двум сторонам готовить сообщения о дружбе между Китаем и Вьетнамом, укреплять механизм обмена визитами, усиливать сотрудничество в сфере экономической информации, расширять сотрудничество в области видеоматериалов, а также выразил надежду, что сотрудничество и связи между двумя сторонами непрерывно будут получать новые результаты.
Нгуен Дык Лой заявил, что в этом году отмечается 60-летие сотрудничества между ВИА и ИА Синьхуа, ВИА выражает признательность ИА Синьхуа за длительную поддержку и помощь.
Нгуен Дык Лой также выразил восхищение быстрым развитием ИА Синьхуа в последние годы, надежду на заимствование опыта ИА Синьхуа, а также на укрепление сотрудничества в обучении персонала и обмене информацией. —0—