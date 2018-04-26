Главу Amazon встретили протестами в Германии

Фото: Alexander Becher/EPA-EFE Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Самого обеспеченного человека планеты, приехавшего в Германию получать приз от издательства Axel Springer «за вклад в бизнес-инновации и социальную ответственность», встретили акцией протеста сотрудники его же компании. В акции протеста напротив штаб-квартиры Axel Springer в Берлине участвовали около 450 человек, в том числе глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес . В ходе выступления она отметила, что Джефф Безос «не заслужил никакого приза», с учетом недовольства немецких сотрудников Amazon. Глава организовавшего акцию протеста профсоюза Verdi Франк Бсирске, выступая перед протестующими с плакатами «Заставьте его платить!», заявил о том, что решение издательского дома Axel Springer о вручении приза Безосу является «насмешкой и позором». Сотрудники в ЕС испортят Amazon «Черную пятницу» Сотрудники Amazon бастуют в Германии Работники Amazon в Германии объявили забастовку Еврокомиссия оштрафовала Amazon на 250 млн евро Amazon вернет Италии неуплаченные налоги в €100 млн За последние несколько лет акции протеста сотрудников Amazon в Германии, втором по величине источнике дохода для корпорации после США , стали происходить все чаще. Портал «Вести. Экономика» ранее уже сообщал о данных забастовках и протестах. За это же время власти ЕС, а также отдельных европейских стран стали обращать более пристальное внимание на практику уклонения от уплаты налогов со стороны Amazon, предъявив компании несколько сравнительно небольших (по сравнению с совокупной выручкой компании за многие годы) штрафов. Очередная акция протеста против Amazon в ближайшее время не отразится на её финансовом состоянии и доминирующем положении в сегменте онлайн-покупок. Тем не менее, отношение к крупным ИТ-корпорациям претерпевает серьезные изменения во всем мире.

Фото: Axel Springer

Подобные «призы», которыми одни монополисты (в виде одной из крупнейших издательских компаний в Европе в лице Axel Springer) награждают других премиями за «бизнес-инновации» и «социальную ответственность», похлопывая друг друга по спинам, на глазах приобретают все более гротескные черты. Пик могущества ИТ-монополий в текущем виде, вполне возможно, уже пройден. Их владельцев по инерции еще продолжают награждать призами, к ним обращаются за неким никому не ведомым «инсайтом» (insight) по поводу будущих тенденций — не обращая внимания на то, что бездумное развитие концепций «креативного разрушения» и «выжигания полян» — без реальной социальной ответственности ведет к процветанию лишь ограниченного круга лиц в виде топ-менеджмента и акционеров компаний, при этом вызывая обострение социальных противоречий.