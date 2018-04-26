Ковбой расправился с грабителем голыми руками. ВИДЕО

В Мексиканском городе Монтеррей мужчина в ковбойской шляпе помог продавцу магазина избавиться от грабителя, вооруженного пистолетом. Инцидент удалось записать на камеру видеонаблюдения. Роликом поделился сайт Breaking911.

Мужчина в широкополой ковбойской шляпе стоял возле кассы, когда в заведение зашел молодой человек в капюшоне. Спустя мгновение нарушитель закона наставил пистолет на кассира, потребовав у него деньги, а когда ковбой сделал ему замечание, разбойник направил оружие на него, приказав опустить руки.

Успокоив нападающего, мужчина воспользовался невнимательностью грабителя и попытался выхватить пистолет, после чего ему на помощь подоспели другие сотрудники магазина. Правонарушитель попытался убежать, но был задержан.