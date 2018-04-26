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Ковбой расправился с грабителем голыми руками. ВИДЕО
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Ковбой расправился с грабителем голыми руками. ВИДЕО 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
В Мексиканском городе Монтеррей мужчина в ковбойской шляпе помог продавцу магазина избавиться от грабителя, вооруженного пистолетом. Инцидент удалось записать на камеру видеонаблюдения. Роликом поделился сайт Breaking911.
Мужчина в широкополой ковбойской шляпе стоял возле кассы, когда в заведение зашел молодой человек в капюшоне. Спустя мгновение нарушитель закона наставил пистолет на кассира, потребовав у него деньги, а когда ковбой сделал ему замечание, разбойник направил оружие на него, приказав опустить руки.
Успокоив нападающего, мужчина воспользовался невнимательностью грабителя и попытался выхватить пистолет, после чего ему на помощь подоспели другие сотрудники магазина. Правонарушитель попытался убежать, но был задержан.
О другом примере героизма мы рассказывали 18 апреля. В Твери работница почты не позволила грабителям украсть у нее деньги, предназначенные для выплаты пенсий. Она смогла обратить на себя внимание прохожих и вызвать полицию.
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