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Охранник избил рэпера из-за непрошеного выступления в кафе
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Охранник избил рэпера из-за непрошеного выступления в кафе 

Ридус 55 минут назад
В одном из московских заведений быстрого питания на проспекте Мира охранник избил посетителя за то, что тот решил зачитать своим приятелям рэп. Разошедшегося молодого человека попросили замолчать, но он отказался.
«Охранник, работавший в зале, посчитал, что представление мешает другим гостям. Он подошел к рэперу, оттащил его от столика и потребовал прекратить концерт. Рэпер не согласился, тогда завязалась потасовка», — сообщает телеканал РЕН ТВ, опубликовавший запись с камер видеонаблюдения.
Судя по видеозаписи, и охранник, и рэпер быстро вышли из себя и попытались применить приемы борьбы, но слишком удачно. Вскоре в конфликт вмешались очевидцы и разняли дерущихся.
В результате стычки рэпер получил ушиб грудной клетки, перелом пальца и был госпитализирован. О том, какие травмы получил охранник и как на этот инцидент отреагировало начальство точки общепита — неизвестно.
Ранее «Ридус» рассказывал историю о том, как охранник «Пятерочки» избил сотрудницу МВД, заподозрив ее в краже сыра.
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