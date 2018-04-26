СМИ: инвесторы попросили у минфина США разрешения на продажу облигаций структур «Русала» 

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Ряд кредиторов "Русала" обратились к минфину США с просьбой разрешить им распродать ее долларовые долговые облигации, выпущенные базирующимися в Ирландии дочерними структурами компании. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, речь идет о группе инвесторов, которые являются держателями части международных облигаций «Русала» на $1,6 млрд Указанные кредиторы провели встречи с сотрудниками Управления по контролю над иностранными активами минфина США. Они просят включить базирующиеся в Ирландии дочерние структуры «Русала», выпустившие указанные облигации, в список компаний, ценными бумагами которых можно торговать до 7 мая, а также о продлении данного срока.
О введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний власти США объявили 6 апреля. В их числе оказался Олег Дерипаска, в перечне компаний значились связанные с ним агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, замораживаются на территории США. До 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.
При этом, в материале Bloomberg отмечается, что в настоящее время инвесторы не могут продать указанные долларовые долговые облигации, выпущенные ирландскими дочерними структурами «Русала». По данным агентства, причина состоит в неоднозначности формулировок исходных документов минюста США, в которых не говорится четко, касается ли отсрочка начала действия американских санкций в отношении «Русала» именно этой его «дочки». Bloomberg не приводит списка инвесторов, о которых идет речь.
США 23 апреля объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании «Русал», если Дерипаска откажется от части активов компании и от контроля над ней, а также проинформировали о продлении срока завершения сделок с компанией до 23 октября.