СМИ: Медведев обсудил с Кудриным и Грефом реформу госуправления 

Средства массовой информации узнали о совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с бывшим министром финансов, а ныне руководителем Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным и президентом Сбербанка Германом Грефом, на котором главной темой была реформа государственного управления в России.
По информации, эта встреча состоялась в понедельник, 23 апреля. Журналисты отмечают, что в совещании также приняли участие и другие представители ЦСР, включая Грефа, который курирует в Центре вопросы госуправления.
Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к ЦСР, на встрече обсуждались подходы к реализации реформы государственного управления, которую подготовил Центр, в частности возможная структура управления. Но пока конкретных решений нет, подчеркивают журналисты.
Информацию о прошедшем совещании также подтвердили
The Bell
В ноябре прошлого года Центр Кудрина представил свои предложения по реформе государственного управления, среди которых, в частности, было сокращение числа чиновников. Эксперты ЦСР уверены в необходимости сократить расходы бюджета на госаппарат на треть и увольнять министров, которые не справляются с реализацией реформ.