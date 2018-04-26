СМИ: Медведев обсудил с Кудриным и Грефом реформу госуправления

По информации, эта встреча состоялась в понедельник, 23 апреля. Журналисты отмечают, что в совещании также приняли участие и другие представители ЦСР, включая Грефа, который курирует в Центре вопросы госуправления.

Как отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к ЦСР, на встрече обсуждались подходы к реализации реформы государственного управления, которую подготовил Центр, в частности возможная структура управления. Но пока конкретных решений нет, подчеркивают журналисты.

Информацию о прошедшем совещании также подтвердили

The Bell

В ноябре прошлого года Центр Кудрина представил свои предложения по реформе государственного управления, среди которых, в частности, было сокращение числа чиновников. Эксперты ЦСР уверены в необходимости сократить расходы бюджета на госаппарат на треть и увольнять министров, которые не справляются с реализацией реформ.