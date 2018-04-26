Brexit отменяется?

Великобритании хотят провести второй референдум по поводу выхода из Евросоюза . Уверяют, что с первого раза всё не так поняли. Насколько велика вероятность того, что Великобритания не покинет ЕС, и как чувствует себя британская экономика почти через два года после голосования по Brexit?

Шоу «Голос народа»

«Брекзит не неизбежен» — с таким посланием обратилась к правительству Великобритании новая коалиция, созданная депутатами, представляющими все партии Палаты общин (нижней палаты) парламента. Полические противники объединились, чтобы провести референдум о согласии народа на условия финального соглашения о разводе Британии и Европы.

Формально они запрашивают не «переголосование», не повторение референдума двухлетней давности, когда в июне 2016 года большинство граждан Соединенного королевства неожиданно для самих себя и для всего остального мира проголосовали за выход из Европейского союза. Перевес голосов был крайне небольшим — 51,9% против 48,1%, но достаточным, чтобы запустить самый громкий политический процесс последних десятилетий.

На словах, повторим, активисты хотят лишь предоставить народу право согласиться с финальным договором «о расторжении брака». Через несколько месяцев Вестминстер представит депутатам итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем о Brexit, которое депутаты парламента должны будут ратифицировать. Активисты движения «Голос народа» полагают, что ратифицировать договор должны не только парламентарии, но и весь народ Великобритании.

В то же время отдельные лидеры движения сознаются: с условиями договора можно и не согласиться. И что тогда? Остаться в составе ЕС. Главное — успеть. Времени осталось в обрез.

Народ голосовал «вслепую»

Во время референдума в июне 2016 года было «голосование вслепую», говорят активисты People's Vote: народ не понимал реальных последствий того или иного выбора. Во многом это было вызвано предвыборной кампанией, построенной как на элементарной безграмотности в экономической части, так и на откровенной лжи. «Народ хочет, чтобы с его голосом считались, — говорит член палаты лордов и экс-министр образования барон Эндрю Адонис . — Но два года назад это было голосование вслепую: никто себе точно не представлял, каковы будут последствия Брекзита». В марте Адонис начал большой тур по стране по вопросу Brexit, и, как признается он сам, очень многие из простых людей, с которыми ему удалось поговорить, хотели бы, чтобы никакого выхода из ЕС не случилось. «Мы на поворотном моменте нашей истории, — говорит барон Адонис. — Важно только понять: Брекзит не неизбежен».

«Со дня референдума народ был исключен из процедуры Брекзита, — говорит Анна Субри , бывший младший министр малого бизнеса, промышленности и предпринимательства, а также депутат палаты общин от Консервативной партии, одна из инициаторов «Голоса народа». — Будет правильным проинформировать электорат в полной мере и дать ему возможность проголосовать по поводу события фундаментальной важности, которое изменит жизнь и перспективы будущих поколений».

Ее коллега по коалиции, лейборист Чука Уманна призывает остальных депутатов «набраться храбрости поставить на первое место благополучие страны, а не верность партии» и присоединиться к кампании в течение следующих недель. Времени у активистов действительно мало: скоро высказывать свое мнение станет слишком поздно.

Условия выхода Великобритании из Евросоюза должны быть согласованы не позднее октября этого года. Сам Brexit официально произойдет 29 марта 2019 года: когда в Лондоне будет 23 часа, а в Брюсселе — полночь. То есть референдум следует провести промежуток между октябрем 2018-го и февралем 2019-го. Население Великобритании должно сказать «да» составленному Лондоном и Брюсселем соглашению или же отказаться от него: в последнем случае надо будет выйти из ЕС на условиях Всемирной торговой организации или вообще никуда не уходить.

Кампания «Голос народа» началась 15 апреля и включает в себя как мероприятия в парламенте и в прессе, так и уличные демонстрации. Активисты настроены не сдаваться, хотя лидеры Консервативной и Лейбористкой партий уже заявили свое решительное «нет»: дескать, волеизъявления народа, сделанное в 2016 году, более чем достаточно.

Барон Эндрю Адонис с такой позицией категорически не согласен. «Это принято в традиции демократии — каждые несколько лет людям дается возможность изменить свое мнение, — пишет политик в блоге в Haffington Post. — Это называется выборы. Почему должно быть по-другому, когда речь заходит о наикрупнейшем законодательном изменении, с которым сталкивалась наша страна в последние десятилетия? В конце концов, если на то пошло, то между последними выборами в парламент прошло всего два года (2015 и 2017 годы), а референдум 2019 года будет почти через три года после первого».

Цитата

Бракоразводный процесс: дорожная карта

Итак, в ночь с 29 на 30 марта 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз: после 46 лет совместной жизни (Великобритания вошла в ЕС 1 января 1973 года).

Европейский комиссар по внутренней торговле Мишель Барнье, возглавляющий переговорный процесс с европейской стороны, уже заявил некоторое время назад, что все переговоры по существу должны завершиться до октября 2018 года. В том числе должны быть решены вопросы, касающиеся прав и обязанностей граждан Великобритании и ЕС, финансовые обязательства компаний и физических лиц, а также то, насколько открытой останется граница с Ирландией

Apple, Ирландская граница — один из самых острых вопросов Brexit. Как мы помним, Ирландий на карте две: Северная Ирландия является частью Соединенного Королевства, а Республика Ирландия — независимое государство. Сегодня Республика Ирландия — одно из наиболее проевропейски настроенных государств, динамично развивающееся, где расположены штаб-квартиры (для региона EMEA, то есть Европы, включая Россию , Ближнего Востока и Африки) крупнейших глобальных компаний — Facebook, Google Microsoft , Linkedin, Twitter, Airbnb, Dropbox, Paypal , Uber, Ebay , Yelp, HP, IBM Oracle . Нахождение Великобритании и Республики Ирландии в Евросоюзе стало, скажем так, решением «ирландского вопроса», сделав границу между двумя частями острова условностью. И последнее, чего хотят ирландцы и британцы, — появления этой границы снова. Память об ирландском терроризме еще жива.

В январе 2019 года окончательно оформленное соглашение «о расторжении брака» должны будут ратифицировать парламенты Великобритании и всех стран ЕС. Пока в «дорожной карте» Брекзита стоит именно этот срок: чтобы избежать суеты последнего момента.

29 марта 2019 года, когда в Лондоне будет 23 часа, а в Брюсселе, как и на большей территории Европы, наступит полночь, спустя ровно два года после официального заявления о Brexit Великобритания перестанет быть членом ЕС. Что случится на следующее утро?

С 30 марта 2019 года Великобритания вступает в переходный период и получает возможность начать переговоры о торговле уже на новых условиях. Тем временем королевство сохраняет доступ на европейский рынок и продолжает выполнять все обязательства по всем нормам и по всем бюджетам ЕС, но при этом уже не имеет права голоса, оставаясь лишь консультантом по отдельным вопросам. Британцы все это время будут иметь те же права и обязанности, пересекая границу ЕС и находясь — кратко и долго — на его территории, что имели и до Brexit. Аналогичные правила будут действовать применительно к жителям ЕС, находящимся на территории Великобритании.

Переходный период закончится 31 декабря 2020 года: с этого момента Великобритания будет свободна от каких-либо обязательств перед Евросоюзом. И если все пойдет по плану, то с 1 января 2021 года вступит в силу новое соглашение о свободном обмене между ЕС и Великобританией, касающееся национальной безопасности, обороны и научных исследований.

Но это наметки, в каком направлении будет двигаться Великобритания. А вот в каком состоянии?

Куда катится британская экономика

Желание отдельных политиков переиграть условия Brexit вполне понятны: это только популистам казалось, что, находясь в рамках ЕС, Великобритания многое теряет. В реальности же она многое теряет, только готовясь к выходу из единого европейского экономического и политического пространства.

Вовсю идут переговоры об условиях выхода, но до сих пор остается много неясных моментов, и эта ситуация полной неопределенности по самому широкому кругу вопросов приводит к тому, что Великобритания не в состоянии извлечь свою выгоду из возобновившегося роста глобальной экономики.

Пока политики обсуждают структуру будущего соглашения, экономика Великобритании замедляется. В последнем квартале 2017 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении (правда, все равно выше, чем, например, в России, но ниже ожиданий — 1,8%). Более того, это оказался самый слабый рост со II квартала 2012 года. Нехорошие тенденции продолжились и в I квартале 2018 года.

«Данные промышленного производства упали на 0,2% и оказались ниже ожиданий (рост на 0,1%), — объясняют аналитики Swissquote Питер Розенстрайх и Винсент-Фредерик Мивелаз. — Надо учитывать также торговый дефицит в 965 миллионов фунтов».

Крупные компании продолжают уходить из Великобритании. Например, на днях стало известно, что до тысячи работников, занятых на британском рынке, намерен сократить Jaguar Land Rover. Руководство компании это объясняет как слабыми продажами в Европе моделей на дизельном топливе, так и неопределенностью, связанной с Брекзит. Проблема в том, что исход не ограничивается частными предприятиями.

Те, кто хотели выиграть от выхода из Европейского союза, хитро рассчитывали прихватить при расставании все, что нужно стране для будущего благополучия. Хороший план, жаль только, что ЕС он не вполне устроил.

Трудности космического масштаба

После сообщения о переезде Европейского агентства лекарственных средств (европейский регулятор в сфере фармакологии) из Лондона в Амстердам и Европейской банковской организации (обеспечивает регулирование и надзор в европейском банковском секторе) в Париж наступила очередь космической программы Galileo. Европейская навигационная система Галилео — в первую очередь гражданская, а не военная, как в GPS в США , ГЛОНАСС в России и аналогичная программа в Китае . Она состоит из 30 спутников на разных орбитах.

И на этот раз все хуже. Вопрос не только в местонахождении штаб-квартиры (хотя это тоже имеет значение, ведь переезд головного офиса означает исход высокодоходных потребителей). Решение Брюсселя исключить Лондон из будущих контрактов в космической программе нанесет крайне сильный удар по передовой индустрии страны, в высшей степени наукоемкой.

За последние десять лет британцы получили заказов в космической отрасли более чем на 1 млрд фунтов стерлингов. Благодаря этим инвестициям Лондон рассчитывал получать прибыль от этой сферы в размере до 40 млрд фунтов стерлингов в год к 2030 году. Теперь же Брюссель хочет полностью исключить Великобританию из программы, ссылаясь на мотивы безопасности. В британском правительстве возмущаются и считают эти объяснения надуманными.

Франции и Кроме того, рассуждают в Лондоне, Брюссель даже не столько хотел наказать британцев, сколько, воспользовавшись ситуацией, перераспределить заказы в пользу Германии Испании . В общем, привычные для Европы распри.

Ситуация обостряется тем, что Великобриатния рискует быть исключенной из другой европейской программы — спутникового наблюдения за землей, Copernico. Для британцев важно зафиксировать свое присутствие в этих программах, потому что европейские консорциумы под новые программы формируются именно сейчас, и для Великобритании важно не оказаться выброшенной из всех будущих проектов. Три крупнейшие британские компании отрасли — Qinetic, занятая в сфере технологий и в программе Galileo, CGI (криптосистемы) и e Surrey (спутники) — рискуют оказаться без нужного объема заказов.

И это еще не все. Министр Великобритании по выходу из ЕС Дэвид Дэвис на днях подлил масла в огонь, напомнив, что у Великобритании остаются обязательства в части общеевропейской обороны, разведки и контрразведки. И не очень понятно, как разделять теперь коммерческую и военную составляющие развода.

Но, несмотря на все эти негативные новости, британская валюта в последнее время сильно укрепляется. Инвесторы не боятся мрачных перспектив. Наоборот, они рассматривают фунт стерлингов как тихую гавань для ликвидности.

Цитата

Фунт? Лихо!

Фунт стерлингов резко подорожал. Он укрепился на 1,5% в доллару и на 1% к евро. По отношению к доллару такой показатель (1,43) был два года назад, а по отношению к евро (1,16) — год назад. Напомним, что минимальные значения к доллару были в январе 2017-го — 1,2, а к евро в августе 2017 года — 1,08.

На фоне возрастающей геополитической неопределенности управляющие инвесткомпаний и различных фондов делают ставку на фунт стерлингов. Ведь Брекзитом проблемы в мире не ограничиваются. Опасения торговых войн (прежде всего между США и Китаем) пугает финансистов куда больше и заставляет их держаться подальше от доллара или евро.

Вторая причина роста британской валюты — расхождение в политике центральных банков относительно процентных ставок. Пока ЕЦБ медлит, Банк Англии, как ожидают аналитики, может повысить ставку уже 10 мая.

Ну и Brexit, хотя и стоит как причина на третьем месте, но тоже оказывает свое влияние. «За недавним повышением фунта стерлингов стоят также оптимистичные ожидания рынков от эффекта Брекзита, несмотря на сложности в экономике», — объясняет стратег трейдинговой компании IG Винченцо Лонго.

Жизнь по ту сторону Brexit

Существуют два основных мнения относительно будущего британской экономики после выхода из ЕС. Проевропейские аналитики говорят о тупике, в который загнала себя Великобритания: в то время, как глобальная экономика увеличивает темпы роста, британская тормозит: если в 2015 году она выросла на 2,3%, то в прошлом году — всего на 1,7%.

Сторонники Brexit упирают на то, что все могло бы быть еще хуже: экономика тормозит, но не так уж сильно, что свидетельствует о ее устойчивости. Более того, они обращают внимание на один позитивный момент: в 2017 году экспорт Великобритании вырос на 6%. После 2020 года, когда закончится переходный период и Великобритания освободится от всех ограничений, наложенных ЕС, экономика страны сможет выйти на четкую траекторию роста, уверяют они.

А историк, профессор Букингемского университета Гвитиан Принс свое последнее исследование посвятил упадку ЕС и подъему англоязычной части мира. По его мнению, это два ключевых геополитических события в современном мире. Он даже ввел термин Anglosphere, что можно перевести как «английский глобус».

ЕС уже находится на грани коллапса, уверен Принс, и Brexit дает Великобритании возможность обратить свое внимание на экономику стран Содружества наций, которые сегодня переживают настоящий бум.

Проверить все эти оптимистические и пессимистические прогнозы относительно будущего Великобритании вне ЕС можно будет уже очень скоро.

Милена БАХВАЛОВА, Banki.ru