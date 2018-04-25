Специалисты спасут речку Ликову от экологической катастрофы

В начале апреля в редакцию «ВМ» пришло письмо от жителя деревни Пыхтино, что в Новомосковском округе столицы, Ильи Сорокина . Читатель рассказал об отравлении водотока вредными веществами, которые попадают в реку из-под аэропорта «Внуково»

Они, в свою очередь, источают неприятный запах сероводорода, от которого у большинства жителей окрестных домов начинает болеть голова. Журналисты редакции проверили жалобу и убедились в правдивости слов читателя. Соответствующая жалоба была передана специалистам ГУП «Мосводосток», которые следят за экологическим состоянием реки.

Как стало известно от представителей ГУП «Мосводосток», реки и стоки столицы предусматривают сбор поверхностного стока с городской территории, улично-дорожной сети, а также территории аэропорта «Внуково» со сбором на габионное очистное сооружение с выпуском в реку Ликову.

— Наши специалисты зафиксировали загрязняющие вещества с характерным резким запахом, являющимся причиной жалоб жителей, которые не содержатся в дождевом стоке и поступают в городскую водосточную сеть с территории аэропорта «Внуково», — говорится в официальном ответе начальника технического управления ГУП «Мосводосток» Александра Захарова

По сообщению специалистов, очистка стока выполняется на локальном габионном очистном сооружении проточного типа, обустроенном на выпуске в реку Ликову, рассчитанном на очистку только дождевого стока. Но как заявили коммунальщики, систему в скором времени поменяют.

— Сообщаем, что в настоящее время наши специалисты совместно с представителями аэропорта прорабатывают план мероприятий по снижению загрязнения реки, в котором силами АО «Международный аэропорт Внуково» обеспечивается сбор и утилизация химических веществ, использующихся в процессе деятельности аэропорта, без сброса в городской водосток.

Также ГУП «Мосводосток» прорабатывается концепция размещения системы сооружений очистки стоков с территории «Внукова», предусматривающая варианты устройства локальных очистных сооружений для территории аэропорта и строительство городских очистных сооружений на магистральном коллекторе дождевого стока, сообщил начальник технического управления.

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