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Дополнительные фонари на площадке установят летом
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Дополнительные фонари на площадке установят летом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В одном из недавних выпусков мы рассказывали о жалобе жительницы дома № 5 по Егерской улице Валентины Третьяк. Она рассказывала о том, что на детской площадке в ее дворе вечером нет освещения, из-за чего непрошеными гостями становятся бездомные. В ситуацию вмешались первые лица города.
Проблема освещенности этой детской площадки существовала не один год. Обращение по данной проблеме в управу района Сокольники подавал и помощник депутата Государственной думы Алексей Рудов. В ГБУ местом «Жилищник» объясняли, что если детская площадка по Егерской улице внесена в план развития, то скоро там будет свет.
Теперь эту ситуацию курирует лично заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он распорядился разобраться в ситуации и принять меры. В ответе на наш запрос заместитель префекта Восточного административного округа Москвы Максим Коваль отметил, что в Сокольниках в 2018 году установят во дворах 106 опор освещения. Пять из них появятся во дворе дома № 5 по Егерской улице. Работы будут выполнены текущим летом.
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