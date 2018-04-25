Дополнительные фонари на площадке установят летом

В одном из недавних выпусков мы рассказывали о жалобе жительницы дома № 5 по Егерской улице Валентины Третьяк. Она рассказывала о том, что на детской площадке в ее дворе вечером нет освещения, из-за чего непрошеными гостями становятся бездомные. В ситуацию вмешались первые лица города.

Проблема освещенности этой детской площадки существовала не один год. Обращение по данной проблеме в управу района Сокольники подавал и помощник депутата Государственной думы Алексей Рудов. В ГБУ местом «Жилищник» объясняли, что если детская площадка по Егерской улице внесена в план развития, то скоро там будет свет.

Теперь эту ситуацию курирует лично заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков