За тишиной и порядком будут следить жители дома

В многоквартирном доме № 4, что на улице Павла Андреева, открылся хостел. Его постояльцы, как утверждают местные жители, ужасно шумят и хулиганят. Люди просят закрыть проблемную гостиницу или хотя бы обеспечить в ней порядок.

Эта жалоба пришла в редакцию «ВМ» через одну из соцсетей. В сообщении от Анатолия Зинцова говорилось о том, что соседство с хостелом, расположенным на первом этаже дома, для его других жильцов становится просто невыносимым.

«Это нарушение законных прав жителей на комфортное и безопасное проживание! — возмущается Зинцов. — К тому же в доме в несколько раз увеличился общедомовой расход воды, что заметно сказалось на коммунальных платежах.

В подъезде всегда полно посторонних лиц, причем каждый день люди все новые. Курят прямо под окнами. Вокруг — жуткая антисанитария и постоянный шум».

Связаться с автором этого письма, Анатолием Зинцовым, корреспонденту «ВМ» не удалось. Зато того же мнения и другие жители дома, чьи квартиры находятся по соседству с хостелом. Чуть ли не с вилами они готовы идти в бой, лишь бы в доме стало чисто и тихо.

Как рассказывает жительница дома Надежда Скринник, эта горе-гостиница открылась всего полтора месяца назад.

Многие, кто снимает в ней койко-место, частенько ведут себя по-хамски и мусорят везде, где им заблагорассудится.

— А администрация хостела никаких действенных мер не принимает! — говорит Скринник. — Ведь, согласитесь, это явное нарушение закона.

Что ж, осматриваем первый этаж дома, где находится гостиница. Окна с улицы тут защищены отражающей пленкой — все, что происходит внутри, закрыто от любопытных глаз. И вывески с названием хостела мы тоже не нашли. А вот многочисленного мусора, «который повсюду» и который так красочно описали жители дома, мы тут не обнаружили. Может, руководство знало о приезде журналистов и тщательно к этому подготовилось? Хозяева хостела оказались гостеприимными людьми и с радостью впустили нас к себе. В гостинице 16 общих комнат, рассчитана на 54 постояльца. Но наш беглый осмотр этих помещений такого уж жуткого впечатления на нас, как ожидалось, не произвел: постели заправлены, порядок. Кухня в хостеле — тоже чистенькая, все в ней блестит.

Но ведь чистота — еще не показатель административного порядка. Кстати, во время нашей проверки гостиница заметно опустела — не увидели мы в ней ни одного постояльца.

— Наши гости сейчас на работе, — поясняет ситуацию управляющая хостела Людмила Конева. — Они уезжают рано утром и приезжают только вечером.

Узнав о причине нашего визита, Людмила рассказала, что когда хостел только открылся, некоторые нарушения, и правда, были.

— Но теперь я лично контролирую наших постояльцев. Если заметим, что нарушают порядок — например, пьянствуют или хулиганят как на территории хостела, так и во дворе дома, — тут же нарушителей и выселяем. Причем внесенные за проживание деньги не возвращаются…

И все же общий язык жители дома и владельцы гостиницы нашли. Решили, что вместе будут контролировать, чтобы в доме был порядок. Представители инициативной группы жильцов даже обменялись с администрацией хостела номерами телефонов. Договорились, что в следующий раз, когда возникнут проблемы, разбираться будут правоохранительные органы

Редакция «ВМ» продолжает следить за ситуацией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— К нам обращались жители с письменными заявлениями о нарушении правопорядка со стороны беспокойных постояльцев хостела, открывшегося по адресу: ул. Павла Андреева, 4. По данным заявлениям проводилась проверка, по итогам которой лица, причастные к хулиганским действиям, были привлечены к административной ответственности. За последний месяц жалоб на постояльцев гостиницы не поступало. Мы проводим необходимые проверки для контроля правопорядка. В случае нарушений правопорядка районный отряд полиции готов оперативно отреагировать на сообщение жителей. Мы готовы сотрудничать с общественным контролем, организованным жителями дома и владельцами хостела для обеспечения дополнительной надежности и защиты.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

В редакцию ежедневно поступает множество жалоб от горожан на коммунальные или бытовые проблемы.

Ксения Демченко, жительница Западного административного округа:

— По пешеходной дорожке перед домом № 13 по Центральной улице почти всегда невозможно пройти. Огромная лужа, которая никуда не стекает. Просим что-то с этим сделать.

— После раскопок перед домом № 13 по Родниковой улице газон вокруг площадки круглый год в воде, а по дороге нельзя пройти — мешает глубокая лужа. Восстанавливать и благоустраивать территорию следует своевременно.

Екатерина Пясецкая, жительница района Печатники:

— У дома № 14 на улице Кухмистерова на мусорной площадке по утрам нет контейнеров.

— Ограждения газонов во дворе дома № 6 на Тишинской площади сломаны и повреждены глубокой коррозией. Просим восстановить дворовую территорию.

Татьяна Федянина, жительница Алексеевского района:

— Внутри дворового проезда у дома 2 на улице Кибальчича поврежден лежачий полицейский, который служит ограничителем скорости автотранспорта. А рядом, между прочим, расположен детский сад.

— На спортивной площадке между домами по адресам: Осенний бульвар, 5, корпус 2, и 5, корпус 3, ужасно скрипят тренажеры. Слышно даже из квартиры. Просьба смазать.

Алексей Крабов, житель района Нагорный:

— Во дворе дома № 3 по Нахимовскому проспекту нет освещения.

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