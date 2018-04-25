Пик паводка ожидается в Петропавловске в начале мая

Северный Казахстан борется с паводками. Пик, которых, придется на конец апреля — начало мая. Тяжелая ситуация ожидается в Петропавловске , передает телеканал «МИР 24». Вышедшая из берегов река Есиль подтопила трассу республиканского значения Челябинск-Новосибирск, под угрозой и дорога Петропавловск-Курган. Уровень воды в реке постоянно растет. Сейчас он не превышает метра, но по оценкам специалистов, может достичь десяти метров.

Тогда в низинах и на пойме будут затоплены пять тысяч дачных участков. Под большой водой окажется и поселок Заречный. Все люди предупреждены. Ситуацию на месте постоянно мониторят участники оперативного штаба.

Если на севере республики пик половодья впереди, то по всему Казахстану паводковый период уже подходит к концу. Массового подтопления жилых домов пока удалось избежать.

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