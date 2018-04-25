Как узнать точное время отключения горячей воды

В общей сложности воду отключат более чем в 70 тысячах зданий. Горячий душ временно не смогут принять жители примерно 33 тысяч многоквартирных домов. Как сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК», максимальный период отключения составит 10 дней. Может случиться так, что в вашем доме без воды придется просидеть целую декаду, а в соседнем — только сутки. «Это связано с разным состоянием коммуникаций и оборудования, — рассказали в » МОЭК ". — Где-то достаточно небольшой профилактики. Но есть адреса, по которым требуется полная замена двигателей, теплообменников и насосов".

Зато тайм-аут позволит энергетикам капитально отремонтировать тепловые пункты, провести диагностику магистральных сетей и переложить более 15 тыс. километров сетей. Это необходимо для нормальной работы обогрева предстоящей зимой. И, возможно, вскоре по вашему адресу и вовсе не будут отключать воду: эту неприятную процедуру уже не проводят в нескольких тысячах домов, где установлено современное оборудование.