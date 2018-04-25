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В Кыргызстане более 500 человек осуждены за терроризм и экстремизм
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В Кыргызстане более 500 человек осуждены за терроризм и экстремизм 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Бишкек, 25 апреля /Синьхуа/ — В Кыргызстане насчитывается более 500 человек, осужденных за деятельность экстремистского и террористического характера. Об этом сообщила заведующая отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента Кыргызстана Мира Карыбаева.
Она сообщила, что по данным Государственной службы исполнения наказаний в Кыргызстане насчитывается 517 осужденных за экстремистско-террористическую деятельность.
В 2017 году в Кыргызстане была принята правительственная программа по противодействию терроризму и экстремизму. —0—
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