Кумин: роль Мосгордумы сведена к нулю

Вадим Кумин в 2009 году был избран депутатом Мосгордумы (член фракции КПРФ), являлся председателем комиссии Мосгордумы по науке и промышленной политике. Политик рассказал, что за последние 5 лет руководства городом нынешней администрацией Мосгордума резко утратила позиции.

«Полностью сведена к нулю роль Московской городской Думы. Это уставной орган, прописан в Уставе Москвы, существует много сотен лет, он со своими традициями. И даже если мы по-разному говорим о времени нахождения у власти Юрия Михайловича Лужкова , но никогда не шла речь об умалении, унижении достоинства уставного органа. Такого не было. Будучи депутатом Мосгордумы, я имел возможность не на словах, а на деле, не то что записаться, де факто открыть двери к любому чиновнику администрации. И это поощрялось со стороны мэра. И отношение мэра транслировалось на отношение к депутатам. Депутат — это представитель народа, за каждым депутатом в Москве минимум 150−200 тысяч избирателей сейчас, а тогда было 500 тысяч избирателей, нас всего было 35 человек. И в этом смысле, имея за плечами такое количество людей, за тебя проголосовавших, ты должен иметь возможность защитить этих людей, если они к тебе обратились для решения проблемы. А теперь мои бывшие коллеги в приватных разговорах говорят, что сейчас близко нет таких возможностей», — сообщил кандидат экономических наук Вадим Кумин.

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