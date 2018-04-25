Агутин рассказал состоянии Преснякова‐старшего после инфаркта 

Певец и музыкант Леонид Агутин рассказал о состоянии здоровья композитора Владимира Преснякова‐старшего после перенесенного им инфаркта. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам Агутина, Владимир Пресняков-старший чувствует себя нормально после перенесенного инфаркта и уже находится у себя дома.
Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома
— Леонид Агутин
На данный момент известно, что состояние 72-летнего Преснякова-старшего оценивается как стабильное.
Ранее стало известно о том, что композитор и музыкант Владимир Пресняков‐старший госпитализирован в один из столичных кардиоцентров с инфарктом. Об этом «360» сообщила жена Владимира Преснякова‐младшего Наталья Подольская.