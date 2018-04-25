Агутин рассказал состоянии Преснякова‐старшего после инфаркта

Певец и музыкант Леонид Агутин рассказал о состоянии здоровья композитора Владимира Преснякова‐старшего после перенесенного им инфаркта. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Агутина, Владимир Пресняков-старший чувствует себя нормально после перенесенного инфаркта и уже находится у себя дома.

Я с ним связывался… С Владимиром Петровичем все нормально, сейчас уже дома

— Леонид Агутин

На данный момент известно, что состояние 72-летнего Преснякова-старшего оценивается как стабильное.