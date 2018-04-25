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В Чувашии состоялась патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы»
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В Чувашии состоялась патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ветераны Великой Отечественной войны вручили копии официального символа Победы советского народа над фашистской Германией юнармейцам и кадетам.
В Чувашии состоялось патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы», в которой приняли участие юнармейцы и кадеты республики.
В торжественной церемонии, которая прошла в Чебоксарском Дворце детского юношеского творчества приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, военный комиссар Александр Мокрушин, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских общественных организаций.
«У нас в России могучая армия с современным вооружением. И этой армией должны управлять знающие, мужественные, храбрые бойцы. Прошу вас изучайте науки, изучайте армейское дело и помните, что именно Красная армия разбила фашизм», — обратился к молодежи ветеран Великой Отечественной войны Юрий Петров.
Ветераны Великой Отечественной войны вручили копии официального символа Победы советского народа над фашистской Германией юнармейцам и кадетам. Копии знамен Победы будут размещены в школах республики.
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