В Чувашии состоялась патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы»

Ветераны Великой Отечественной войны вручили копии официального символа Победы советского народа над фашистской Германией юнармейцам и кадетам.

Чувашии состоялось патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы», в которой приняли участие юнармейцы и кадеты республики.

В торжественной церемонии, которая прошла в Чебоксарском Дворце детского юношеского творчества приняли участие глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев , военный комиссар Александр Мокрушин, ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских общественных организаций.

«У нас в России могучая армия с современным вооружением. И этой армией должны управлять знающие, мужественные, храбрые бойцы. Прошу вас изучайте науки, изучайте армейское дело и помните, что именно Красная армия разбила фашизм», — обратился к молодежи ветеран Великой Отечественной войны Юрий Петров

Ветераны Великой Отечественной войны вручили копии официального символа Победы советского народа над фашистской Германией юнармейцам и кадетам. Копии знамен Победы будут размещены в школах республики.