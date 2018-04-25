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В Пентагоне заявили о стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем
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В Пентагоне заявили о стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Россия и Китай намеренно стратегически противостоят США. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на американского министра обороны Джеймса Мэттиса.
"Китай и Россия решили быть стратегическими соперниками. Они стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", — говорится в письменном свидетельстве главы Пентагона перед членами комитета по ассигнованиями палаты представителей Конгресса.
По его словам, Москва и Пекин стремятся завладеть правом вето на экономические, дипломатические и оборонные решения других стран.
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