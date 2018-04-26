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Свыше 100 объектов здравоохранения ввели в строй в Подмосковье с 2014 года
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Свыше 100 объектов здравоохранения ввели в строй в Подмосковье с 2014 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Более ста новых объектов здравоохранения вступили в строй с 2014 по 2017 год в Московской области. В этом году к ним должны добавиться еще семь медицинских учреждений, сообщила пресс‐служба Мособлдумы.
С 2014 по 2017 год в Московской области введено 103 объекта здравоохранения, в этом году планируется ввести семь поликлиник, а в 2019 году — три поликлиники
— цитирует
пресс-служба
слова начальника управления капитального строительства министерства строительного комплекса Московской области Евгения Максименко.
Депутаты Мособлдумы провели проверки строительства
фельдшерско-акушерских
пунктов, в результате чего было выявлено отставание в графике.
Последние объезды я и мои коллеги совершили в начале апреля, они показали, что на некоторых объектах нет людей, вандалы начали бить окна, отламывать двери, портить имущество. В итоге готовность упала до 80%
— председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.
По словам Евгения Максименко, есть случаи проблем с подрядчиками. Предстоит провести работу с ними в ближайшее время.
Основные причины отставания от графика — это недоделки, позднее оформление контрактов, отсутствие возможности у  заводов-поставщиков
своевременной поставки материалов. Данные вопросы находятся у министерства на постоянном контроле
— пояснил Максименко.
Начальник управления добавил, что на сегодняшний день есть 43  фельдшерско-акушерских
пункта, которые числятся в программе 2016 года. Сейчас проходит получение разрешений на ввод их в эксплуатацию. В течение апреля и мая документы получат 35 пунктов, в июне доделают шесть, в сентябре — еще два.
Повысить зарплаты педиатрам и терапевтам, выплатить пособия пенсионерам старше 70 лет, завершить ремонт поликлиник: как выполняются поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева, как регион следует «курсом президента» — об этом в интервью «360» рассказала первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.
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