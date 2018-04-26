Свыше 100 объектов здравоохранения ввели в строй в Подмосковье с 2014 года

Более ста новых объектов здравоохранения вступили в строй с 2014 по 2017 год в Московской области . В этом году к ним должны добавиться еще семь медицинских учреждений, сообщила пресс‐служба Мособлдумы.

С 2014 по 2017 год в Московской области введено 103 объекта здравоохранения, в этом году планируется ввести семь поликлиник, а в 2019 году — три поликлиники

— цитирует

пресс-служба

слова начальника управления капитального строительства министерства строительного комплекса Московской области Евгения Максименко

Депутаты Мособлдумы провели проверки строительства

фельдшерско-акушерских

пунктов, в результате чего было выявлено отставание в графике.

Последние объезды я и мои коллеги совершили в начале апреля, они показали, что на некоторых объектах нет людей, вандалы начали бить окна, отламывать двери, портить имущество. В итоге готовность упала до 80%

— председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев

По словам Евгения Максименко, есть случаи проблем с подрядчиками. Предстоит провести работу с ними в ближайшее время.

Основные причины отставания от графика — это недоделки, позднее оформление контрактов, отсутствие возможности у заводов-поставщиков

своевременной поставки материалов. Данные вопросы находятся у министерства на постоянном контроле

— пояснил Максименко.

Начальник управления добавил, что на сегодняшний день есть 43 фельдшерско-акушерских

пункта, которые числятся в программе 2016 года. Сейчас проходит получение разрешений на ввод их в эксплуатацию. В течение апреля и мая документы получат 35 пунктов, в июне доделают шесть, в сентябре — еще два.