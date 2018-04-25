Потянет ли Крым обслуживание электробусов

— Обоснование только готовится, чтобы оно было объективным, нужно учесть стоимость модернизации действующей контактной сети и опор, — прокомментировала «РГ» начальник управления информации Совмина Крыма Екатерина Немчинова.

Радует, что чиновники осознают важность экологически чистого транспорта для курортного региона, но их подход к анализу транспортной ситуации вызывает сомнения у экспертов.

— Есть ошибочное мнение, что электробус — это замена троллейбусу, — рассказал «РГ» доцент кафедры электротехнических комплексов автономных объектов и электрического транспорта национального исследовательского университета МЭИ Владимир Глушенков. — За границей ими заменяют автобусы, потому что это экологично. Но при этом в силу технических особенностей электробус потребляет электричества на 25 процентов больше, чем троллейбус. Ограниченная мощность энергоисточника снижает скорость транспорта. Дополнительно потребуются затраты на новую инфраструктуру — тяговые и зарядные станции, количество и мощность которых должны быть достаточными для целого парка. Капитальные вложения можно снизить, сохранив троллейбусы и разместив зарядные устройства на машинах.

По словам Глушенкова, весна — не лучшее время для тестирования аккумуляторных батарей на полуострове. Нужно убедиться, что они смогут работать летом, на крымской жаре, а также что проблем не будет зимой, пусть и мягкой.

При высокой стоимости и малом сроке службы современных аккумуляторных батарей для электробусов в обслуживании они могут стать «золотыми». Им также вредна глубокая разрядка до нуля. А за две смены на многих симферопольских маршрутах машина откатает примерно 250 заявленных заводом-производителем километров. Чтобы не опустошать аккумулятор, придется тратить время на подзарядку днем. Простой — это упущенное время и, соответственно, потерянные деньги.

Между тем существующая троллейбусная контактная сеть тоже нуждается в обновлении. Но денег на ее модернизацию у предприятия нет, и, несмотря на обещание властей поддерживать электротранспорт, из регионального бюджета их тоже не выделяют.

Об этих нюансах в региональном минтрансе даже не упоминают.

В «Крымтроллейбусе» тем временем примерно подсчитали, на чем и сколько можно будет сэкономить, используя электробусы вместо троллейбусов.

— При работе с электробусами не нужна контактная сеть и тяговые подстанции, — рассказал «РГ» директор предприятия Илья Прокопьев . — Заряжаться они будут ночью, когда тариф на электроэнергию на 40 процентов ниже, чем в часы пиковых нагрузок. Учитывая это, можно предположить снижение затрат предприятия на запчасти, ремонт сети и подстанций. В 2017 году на это ушло 29 миллионов рублей. Прогнозируемая максимальная стоимость зарядки электробуса — 838 рублей в день, питание троллейбуса обходится в 1240 рублей.

Осталось дождаться расчетов Совмина РК.