Складные фонарные столбы установят возле школ 

В среду, 25 апреля, в Новой Москве (ТиНАО) началось обновление освещения. До конца текущего года планируется установить 5500 фонарных столбов и проложить около 250 километров кабельных линий.
Освещение появится на транспортно-пересадочных узлах, вдоль магистралей, возле школ и детских садов, а также на территориях, прилегающих к действующим или строящимся вестибюлям метро. Срок службы новых металлических опор вдвое дольше, чем у бетонных: свыше 30 лет. Кстати, они не нуждаются в покраске.
— Но если, по мнению жителей, в том или ином месте света недостаточно, можно обратиться в администрацию поселений, — сказал начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Кондратенко. — В зависимости от места расположения устанавливаются 100-ваттные или 70-ваттные лампы.
А в тех местах, куда не сможет подъехать техника, оборудуют особые — складывающиеся — фонарные столбы.
— Речь идет о школах, детских садах и спортивных площадках, — уточнил замначальника отдела эксплуатации осветительных сетей и технического надзора ГУП «Моссовет» Алексей Юсупов. — С помощью металлического троса мы опускаем верхнюю часть светильника, после чего можем без проблем заменить или проверить оборудование.
Уже установленные опоры тоже обновят: отмоют, а в случае необходимости выправят кронштейны, люки на цоколях и заменят светодиодные лампы. С 2013 года в ТиНАО установлено 11 500 фонарных столбов. Недавно утвердили программу освещения на пять лет. За это время установят 45 тысяч точек освещения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Тимохина, заместитель главы администрации поселения Филимонковское по благоустройству и жилищно коммунальному хозяйству:
— В этом году мы запланировали установку 120 опор освещения. Фонари появятся у одного из жилых комплексов поселка, на подъездной дороге, а также на Лесной улице в деревне Верхнее Валуево. Все эти опоры мы установим по просьбам жителей.