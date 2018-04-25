Складные фонарные столбы установят возле школ

В среду, 25 апреля, в Новой Москве (ТиНАО) началось обновление освещения. До конца текущего года планируется установить 5500 фонарных столбов и проложить около 250 километров кабельных линий.

Освещение появится на транспортно-пересадочных узлах, вдоль магистралей, возле школ и детских садов, а также на территориях, прилегающих к действующим или строящимся вестибюлям метро. Срок службы новых металлических опор вдвое дольше, чем у бетонных: свыше 30 лет. Кстати, они не нуждаются в покраске.

— Но если, по мнению жителей, в том или ином месте света недостаточно, можно обратиться в администрацию поселений, — сказал начальник Управления эксплуатации систем наружного освещения и праздничного оформления Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Кондратенко . — В зависимости от места расположения устанавливаются 100-ваттные или 70-ваттные лампы.

А в тех местах, куда не сможет подъехать техника, оборудуют особые — складывающиеся — фонарные столбы.

— Речь идет о школах, детских садах и спортивных площадках, — уточнил замначальника отдела эксплуатации осветительных сетей и технического надзора ГУП «Моссовет» Алексей Юсупов . — С помощью металлического троса мы опускаем верхнюю часть светильника, после чего можем без проблем заменить или проверить оборудование.

Уже установленные опоры тоже обновят: отмоют, а в случае необходимости выправят кронштейны, люки на цоколях и заменят светодиодные лампы. С 2013 года в ТиНАО установлено 11 500 фонарных столбов. Недавно утвердили программу освещения на пять лет. За это время установят 45 тысяч точек освещения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Тимохина , заместитель главы администрации поселения Филимонковское по благоустройству и жилищно коммунальному хозяйству:

— В этом году мы запланировали установку 120 опор освещения. Фонари появятся у одного из жилых комплексов поселка, на подъездной дороге, а также на Лесной улице в деревне Верхнее Валуево. Все эти опоры мы установим по просьбам жителей.