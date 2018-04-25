Прямые платежи за тепло: старая-новая горячая точка между Смольным и «Газпромом»

Суть поправок

Последние изменения в законе дали ресурсоснабжающим организациям (РСО) право заключать прямые договоры на поставку коммунальных ресурсов с конечными потребителями в лице владельцев квартир. Раньше такая возможность была только у жильцов домов, которые находятся в непосредственном управлении. Сейчас это право появится и у тех, кто живет в домах, которые обслуживают управляющии компании.

Договоры в обход УК граждане могут заключать с РСО, подающими тепло и воду, обеспечивающими работу канализации и вывоз ТБО. Нововведения относятся, в том числе, и к поставщикам электроэнергии и газа. Но в последнем случае особых изменений не произойдет — УК уже давно отстранены от взаимоотношений потребителей этих ресурсов и поставщиков.

За тепло и горячую воду некоторые горожане и до принятия закона платили напрямую РСО, по решению общедомового собрания, не привлекая управляющих организаций. В поправках есть другое важное уточнение — на прямые платежи можно перейти и без такого решения. Переход происходит автоматически при накоплении у УК задолженности перед ресурсовиком, для этого достаточно просрочки в 2 месяца.

Исключить посредников

Новеллы в законодательстве, впрочем, не означают, что все без исключения управляющие организации и ТСЖ или ЖСК вытесняются из схемы подачи потребителям коммунальных услуг и обработки поступающей от граждан оплаты. Переход на прямые расчеты возможен только при наличии такой инициативы от РСО. Если компанию-поставщика не устраивает платежная дисциплина управляющей организации, то он может «переключить» денежные потоки от потребителей на себя и убрать из схемы посредника.

Другой вариант — желание самих жильцов оплачивать услуги напрямую РСО. Наличия у граждан инициативы и соответствующего решения общедомового собрания здесь недостаточно, для заключения прямого договора требуется согласие поставщика. У управляющих организаций возможности инициировать переход на прямые договоры нет. Конечно, она может косвенным путем подтолкнуть потребителей или РСО к этому, но окончательное решение остается вне компетенции УК.

Смольный против

Переход граждан на прямые договоры с РСО повлечет для жильцов определенные последствия, новая возможность не будет бесплатной, предупреждает замглавы жилищного комитета города Людмила Соловьева . « Петербург всегда был законопослушным городом. Мы никогда не препятствовали исполнению законодательства. Стоит отметить, что у нас в жилищном комитете единичные обращения о том, чтобы мы разъяснили, как перейти на прямые договора», — сказала она. Соловьева добавила, что «прямой договор — это не бесплатно, жителям дома будут начислять проценты за пользование счетом».

«Кроме того, нельзя не помнить о мерах социальной поддержки. При прямых договорах этот процесс будет усложнен. При этом переход на прямые платежи не освобождает от заключения договора с УК», — отметила она. Также, по словам Соловьевой, нужно быть внимательными и к общедомовым нуждам (ОДН). «Стоит отметить, что Петербург — очень сложный (город), с инженерной точки зрения. Надо учитывать это при расчете ОДН», –заметила чиновница.

Между тем, как рассказал «ФедералПресс» знакомый с ситуацией источник, администрация Петербурга очень не хочет, чтобы потребители переходили на прямые платежи. «Им это не выгодно, они потеряют те деньги, которые РСО платят ГУП „ВЦКП“ (Вычислительный центр коммунальных платежей) за расчет платежей», — сказал собеседник агентства. Более того, любое упоминание, что эти деньги могут уйти от города вызывает в жилищном блоке истерику. «Доходило до прямых угроз, что все равно ВЦКП будет рассылать платежки, параллельно с платежками компаний, и будут требовать их оплаты у населения», — пояснил источник.

Прямые платежи как панацея

Гендиректор « Газпром энергохолдинг» (ГЭХ, компании принадлежит 51% « ТГК-1 ») Денис Федоров считает, что изменения в закон являются панацеей от роста задолженности по ЖКХ. «У нас в Петербурге 3 ЖКС с которыми мы подписали мировое соглашение (по задолженности), по двум из них оно выполняется полностью, по второму есть некоторые проблемы, но текущие платежи идут в срок. При этом мы выражаем большую благодарность городу за то, что по итогам прошлого года задолженность снизилась», — сказал он журналистам сегодня во время Российского международного энергетического форума.

«Мы понимаем, что не все дома оснащены приборами учета, возникает вопрос, как УК будут оплачивать общедомовые нужды. Процесс нужно отработать, мы не говорим, что по шелку перейдем на них, но у управляющих компаний есть только один шанс — доносить все платежи до нас», — подчеркнул он. При этом Федоров отметил, что компания не считает нужным отказываться от услуг ВЦКП. «При всем уважении, ВЦКН может быть аутсорсинговой компаний, считать и рассылать платежки. У нас сейчас есть несколько компаний которые так работают и мы ими довольны», — сказал он.

Глава дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» Сергей Лапин напомнил, что просроченная задолженность петербургских УК перед компанией на 1 апреля составляет 4,37 млрд рублей, за прошлый год она сократилась на 425 млн «Что касается прямых договоров, то, с точки зрения „ТГК-1“, революции не произошло. С прошлого года у нас 500 домов заключили прямые договора», — сказал он. Лапин отметил, что из 8 тысяч домов в зоне ответственности «ТГК-1» лишь у двух сотен собираемость платежей ниже 90%, поэтому опыт можно считать удачным.

Вместе с тем, как ранее заявила Соловьева, опыт перехода части домов Василеостровского района (зона ответственности газпромовской «дочки» «ТГК-1») на прямые платежи Жилищным комитетом Петербурга признан отрицательным. Как говорят знающие люди, за такие жесткие формулировки чиновнице был устроен разнос в кабинете вице-губернатора Николай Бондаренко . «Ошибкой было отправлять к журналистам Соловьеву, она не умеет говорить на публику», — сказал источник агентства.

Другой источник «ФедералПресс» рассказал, что в Смольном «отрицательным» считается все, что не идет через принадлежащий городу ВЦКП. «Смольный делает все, чтобы сохранить существующую систему, и ни с кем не намерен делиться деньгами», — сказал собеседник агентства.

За долги ответит город

В апреле еще одним неприятным сюрпризом для администрации Петербурга стала субсидиарная ответственность по долгам принадлежащим городу жилкомсервисов. История банкротства ЖКС № 2 Василеостровского района давняя, она длится с 2012 года. Все началось с иска компании, которой задолжали за уборку крыш. Сумма иска сравнительно небольшая — 10 млн рублей. «ТГК-1» тогда подала заявку на включение в реестр кредиторов. ЖКС должен был компании 200 млн рублей.

Летом 2015 года очередное уголовное дело возбудили уже в отношении временного управляющего Андрея Коробова . 600 домов на Васильевском острове, разделили между малоизвестными на тот момент компаниями «Мир» и «Возрождение», но руководители этих компаний тоже вскоре отправились под домашний арест. Внешнее управление прекратили, ЖКС признали банкротом и открыли конкурсное производство.

В ноябре 2016 года конкурсный управляющий ходатайствовал о привлечении к субсидиарной ответственности собственников ЖКС, который на 20% принадлежит Комитету имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга, а на 80% — ЖКС № 2 Московского района, то бишь тому же КИО. Причина — участники не инициировали вовремя процедуру ликвидации должника. Рассмотрение ходатайства под разными предлогами откладывали в течении полутора лет, но в середине апреля 2018 года суд вынес решение: взыскать солидарно с КИО, ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» и бывшего гендиректора василеостровского жилкомсервиса Рафаэля Телякова 206,8 млн рублей.