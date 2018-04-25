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В гарнизонах ВВО специалисты НИС провели консультации для военнослужащих в рамках Дня открытых дверей
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В гарнизонах ВВО специалисты НИС провели консультации для военнослужащих в рамках Дня открытых дверей 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие посетили военнослужащие и члены их семей, а также представители командования воинских частей округа, ответственные за взаимодействие по данному вопросу.
На территории Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России и его структурных подразделений состоялся День открытых дверей для военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.
В Хабаровске на вопросы военнослужащих ответили консультанты отделения по реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) совместно с представителем Хабаровского филиала федерального казенного учреждения «Росвоенипотека».
Мероприятие посетили военнослужащие и члены их семей, а также представители командования воинских частей округа, ответственные за взаимодействие по данному вопросу. Консультации по вопросам НИС проводились и посредством телефонной связи.
На мероприятии обсуждались общие положения законодательства Российской Федерации по НИС, а также проблемные вопросы по реализации НИС.
С представителями командования и ответственными лицами была проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам оформления документов для реализации НИС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С военнослужащими и членами их семей проведены консультации по вопросам включения в реестр, использования накоплений для жилищного обеспечения.
Кроме того, на Дне открытых дверей доведен порядок и возможности рефинансирования ипотечного кредита, а также порядок возврата целевого жилищного займа и погашения ипотечного кредита.
Во Владивостоке День открытых дверей посетили около 30 военнослужащих, в Белогорске в мероприятии приняли участие представители около 30 воинских частей.
В Петропавловске-Камчатском День открытых дверей посетили около 50 военнослужащих, наиболее актуальные вопросы, которые они задали специалистам, касались включения в реестр НИС, реализации целевого жилищного займа, использования денежных средств, учтенных на именных счетах участников НИС —
В Чите специалисты «Росвоенипотеки» провели консультации для ответственных должностных лиц воинских частей, дислоцируемых на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. Мероприятие посетили около 100 военнослужащих.
В Уссурийске с командирами воинских частей и ответственными лицами проведена информационная работа по исполнению положений действующего законодательства по НИС.
Всего в Дне открытых дверей по вопросам НИС приняло участие более 260 человек.
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