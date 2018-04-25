В гарнизонах ВВО специалисты НИС провели консультации для военнослужащих в рамках Дня открытых дверей

Мероприятие посетили военнослужащие и члены их семей, а также представители командования воинских частей округа, ответственные за взаимодействие по данному вопросу.

На территории Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России и его структурных подразделений состоялся День открытых дверей для военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа.

Хабаровске на вопросы военнослужащих ответили консультанты отделения по реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) совместно с представителем Хабаровского филиала федерального казенного учреждения «Росвоенипотека».

Мероприятие посетили военнослужащие и члены их семей, а также представители командования воинских частей округа, ответственные за взаимодействие по данному вопросу. Консультации по вопросам НИС проводились и посредством телефонной связи.

На мероприятии обсуждались общие положения законодательства Российской Федерации по НИС, а также проблемные вопросы по реализации НИС.

С представителями командования и ответственными лицами была проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам оформления документов для реализации НИС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С военнослужащими и членами их семей проведены консультации по вопросам включения в реестр, использования накоплений для жилищного обеспечения.

Кроме того, на Дне открытых дверей доведен порядок и возможности рефинансирования ипотечного кредита, а также порядок возврата целевого жилищного займа и погашения ипотечного кредита.

Во Владивостоке День открытых дверей посетили около 30 военнослужащих, в Белогорске в мероприятии приняли участие представители около 30 воинских частей.

Петропавловске-Камчатском День открытых дверей посетили около 50 военнослужащих, наиболее актуальные вопросы, которые они задали специалистам, касались включения в реестр НИС, реализации целевого жилищного займа, использования денежных средств, учтенных на именных счетах участников НИС —

Уссурийске с командирами воинских частей и ответственными лицами проведена информационная работа по исполнению положений действующего законодательства по НИС.

Всего в Дне открытых дверей по вопросам НИС приняло участие более 260 человек.