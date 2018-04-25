В Москве прошёл VIII Фестиваль школьных хоров

24 апреля в Соборной палате Главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялся концерт детских хоров православных школ, который собрал сводный хор в 300 голосов. В мероприятии приняли участие хор Свято-Петровской школы, хор Свято-Димитриевской школы и хор Варницкой гимназии из Ростова Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ПСТГУ.

В качестве почётных гостей на концерте присутствовали епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев , директора школ священники Андрей Пастернак и Александр Лаврухин. Среди слушателей также было немало священнослужителей, прихожан Николо-Кузнецкого и Димитриевского приходов. По словам кандидата искусствоведения, руководителя Сводного хора Свято-Димитриевской школы Евгения Тугаринова, исполнительский уровень наших хоров заметно растет. «Об этом свидетельствует усложняющийся репертуар: Чайковский, Чесноков, Шостакович, Молчанов, Гаврилин, Моцарт, Верди — это ли не свидетельство того, что школьные коллективы уже осваивают не азы хорового пения, а углубляются в богатство хоровой культуры», — рассказал он. — Об этом говорят закрепляющиеся навыки выразительного пения, а значит, такого участия детей в хоровом исполнении, которое воспитывает душу, формирует вкус, прививает любовь к искусству и к жизни. Последнее — и есть та цель, ради которой трудятся руководители хоров при поддержке администраций школ, — отметил Евгений Тугаринов. — Активное участие детей в хоровой школьной жизни — это залог будущей сознательной гражданственности и патриотизма нашего народа, залог понимания единства и созвучия красоты земной и красоты Небесной. Зрительница Мария Наместникова в восторге от услышанного.