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В Москве прошёл VIII Фестиваль школьных хоров
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В Москве прошёл VIII Фестиваль школьных хоров 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
24 апреля в Соборной палате Главного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета состоялся концерт детских хоров православных школ, который собрал сводный хор в 300 голосов. В мероприятии приняли участие хор Свято-Петровской школы, хор Свято-Димитриевской школы и хор Варницкой гимназии из Ростова Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ПСТГУ.
В качестве почётных гостей на концерте присутствовали епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, директора школ священники Андрей Пастернак и Александр Лаврухин. Среди слушателей также было немало священнослужителей, прихожан Николо-Кузнецкого и Димитриевского приходов. По словам кандидата искусствоведения, руководителя Сводного хора Свято-Димитриевской школы Евгения Тугаринова, исполнительский уровень наших хоров заметно растет. «Об этом свидетельствует усложняющийся репертуар: Чайковский, Чесноков, Шостакович, Молчанов, Гаврилин, Моцарт, Верди — это ли не свидетельство того, что школьные коллективы уже осваивают не азы хорового пения, а углубляются в богатство хоровой культуры», — рассказал он. — Об этом говорят закрепляющиеся навыки выразительного пения, а значит, такого участия детей в хоровом исполнении, которое воспитывает душу, формирует вкус, прививает любовь к искусству и к жизни. Последнее — и есть та цель, ради которой трудятся руководители хоров при поддержке администраций школ, — отметил Евгений Тугаринов. — Активное участие детей в хоровой школьной жизни — это залог будущей сознательной гражданственности и патриотизма нашего народа, залог понимания единства и созвучия красоты земной и красоты Небесной. Зрительница Мария Наместникова в восторге от услышанного.
— Большое спасибо! Замечательный фестиваль! Хор за полгода качественно вырос! «Жди меня» действительно потрясло! Большая благодарность всем педагогам! — сказала она. — Вечером вспомнила мальчика-инвалида, что сидел в зале на инвалидной коляске. Он подпевал и хлопал хорам, и пусть не всегда вовремя, но так просто, откровенно и чисто… Душевно пели. От песен Великой Отечественной войны у меня был ком в горле и слезы на глазах. Хороший концерт! — поделилась впечатлениями музыкант Валентина Корзина. По мнению директора Свято-Димитриевской школы иерея Александра Лаврухина, фестиваль получился замечательный, дети пели потрясающе, до мурашек. За прошедшие годы гостями фестиваля были школьные хоры из Владимира и Суздаля. Со временам у фестиваля сложился свой формат, в котором основное место занимает пение сводных хоров.
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