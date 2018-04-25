Экологист Сталин живет в Индии

Некоторые индийские родители называют своих детей именами известных исторических персонажей, например, Адольф Гитлер Джим Картер или Кеннеди. По мнению историков, этому способствует колониальное прошлое Индии, и часть христианских жителей этой страны стала увлекаться экзотическими именами, далекими от их собственной культуры.

Не каждый день возникает потребность написать электронное письмо с просьбой об интервью, начинающееся словами: «Дорогой Сталин». Не так легко и отправить просьбу о добавлении друзей в Фейсбук, когда у тебя в голове вертится очень серьезное сомнение: «Ты действительно хочешь стать другом Саддама Хуссейна ?» Но в такой стране, как Индия , с ее населением более миллиарда человек, надо быть готовым к встрече с чем угодно. А в том, что касается имен, тем более.

Помимо национальных имен, как Рахул, Анкит, Амит или Дипак, некоторые индийские родители выбирают для своих потомков, невзирая на установленные религией или обычаями нормы, имена каких-либо исторических лидеров. Но обыкновенные люди, носящие имена всемирно известных персон, вовсе не обязательно обладают подобной им репутацией, а просто делают этих людей уникальными в их окружении.

54-летний Сталин Дайананд (Stalin Dayanand) активно борется за чистоту окружающей среды в составе неправительственной организации «Ванашакти» (Vanashakti), находящейся в городе Бомбей (Bombay). Чтобы объяснить происхождение своего имени, Сталин сначала рассказывает нам о религиозной обстановке, в которой жили его родители. Его отец, коммунист и атеист, родился в индуистской семье, в то время как семья его матери была мусульманской. Злополучнейшее из сочетаний для такого консервативного общества, как индийское.

«Мои родители сочетались браком в 1963 году. В те времена браки между людьми различных конфессий не приветствовались и были достаточно редки. Поэтому родители и решили выбрать для меня какое-то нейтральное имя, не связанное ни с исламом, ни с буддизмом, а Сталин — нейтральное имя. Они также хотели, чтобы я вырос сильным человеком, и подумали, что имя Сталин будет хорошим выбором из-за его звучания». То есть, нейтральное имя, но с намеком на определенную твердость. Очевидно, что политика жесткой руки, которую проводил советский лидер Иосиф Сталин, умерший за десять лет до этого, произвела на них впечатление.

Индусу Сталину нравится его имя. «Великолепное имя, я горжусь им. Меня абсолютно не волнуют темные истории вокруг того, что делал русский диктатор Сталин, но люди всегда будут помнить советского лидера, как человека, который сражался с Гитлером и разгромил его. А это изменило Историю», — утверждает экологист, напоминая о взятии Берлина Красной армией в 1945 году.

Тем не менее, он признает, что не так легко нести на себе груз такого имени. «Даже сегодня я все еще сталкиваюсь с проблемами, связанными с моим именем, поскольку я человек достаточно активный, и есть люди, считающие меня каким-то антиправительственным агентом или членом маоистских партизанских сил, а подобные предрассудки иногда мешают в работе. В любом случае, — говорит он, — я ни за что в мире не поменял бы мое столь исключительное имя. Это славное имя, потому что оно принадлежало великому и исторически значимому человеку. Кроме того, оно уникально: не так много людей в мире, которых зовут Сталин, и это делает меня счастливым».

Однако верно и то, что на юге Индии есть и другой Сталин, еще более известный. Матувел Карунанинди Сталин (Mathuvel Karunanidhi Stalin), в обычном сокращении М. К. Сталин, известный как просто политик Сталин из Тами Наду, который некоторое время назад даже был избран главой правительства этого штата, а сейчас является лидером оппозиции.

Этот Сталин родился в городе Мадрас (сейчас Ченнай) 1 марта 1953 года, в то время как за 6 000 километров отсюда, в Москве , настоящий Сталин прощался с жизнью после после перенесенного им кровоизлияния в мозг. Именно в эти дни М. Карунаниди (отец) решил, что его только что родившийся сын будет всегда носить — в честь русского лидера — имя Сталин, а не Айадураи, как он предполагал назвать его ранее. Один Сталин уходил, другой появлялся, и эта цепь событий представлялась бесконечной.

Любопытно, что несколько месяцев назад М. К. Сталин попросил своих последователей называть родившихся у них детей тамильскими именами, чтобы поддерживать местные культурные традиции и одновременно противостоять наступлению национального языка хинди.

Гитлер выигрывает выборы

Еще одно имя, обнаруживающееся в списках избирателей, как ни парадоксально оно звучит, это Адольф Гитлер. Вернее Адольф Лу Гитлер (Adolf Lu Hitler). Гитлер, отец троих детей, которому скоро исполнится 60 лет, уже трижды становился членом местного парламента на выборах в штате Мегхалая на северо-востоке страны. Оправданный результат для тех, кто заранее заявлял о победе Гитлера на выборах. Адольф Лу Гитлер уверяет, что ни имя, ни его усики никогда не были проблемой для того, чтобы добиться хорошего отношения к нему избирателей.

Нам очень хотелось собрать вместе Сталина из Бомбея и Гитлера из Мегхалая, чтобы оживить в памяти пакт Молотова-Риббентропа, но это оказалось невозможным.

Не так давно Гитлер объяснял для Ассошиэйтед Пресс , что его отец сражался вместе с британцами во Второй мировой войне, но несмотря на то, что воевал против немцев, он проникся некоторой симпатией к вождю врага, выходцу из Австрии , и даже решил назвать его именем своего первенца. «Я понимаю, что в свое время Адольф Гитлер был одним из самых ненавидимых в мире людей из-за геноцида евреев. Но мой отец добавил „Лу“ посередине, и поэтому я вовсе не такой», — заявил он американскому агентству. Маленькая, но, несомненно, очень важная деталь.

Гитлер уверяет, что он доволен своим именем, хотя и добавляет, что у него возникали проблемы в некоторых аэропортах, когда пограничники, проверяя его документы, вдруг сомневались в их подлинности.

В действительности в Индии восхищение личностью Гитлера (настоящего) никого не удивляет. Его книга «Майн Кампф» успешно продается в книжных магазинах, в киосках вокзалов и аэропортов. Книги с его лицом на обложке стоят рядом с изданиями с портретами Ганди (Gandhi), Обамы (Obama) или Билла Гейтса (Bill Gates). Не забудем также и о кинофильмах «Герой Гитлер влюблен» (Hero Hitler in Love) и «Дорогой друг Гитлер» (Dear Friend Hitler), а также телесериале «Гитлер Диди» (Hitler didi) или магазине одежды в городе Ахмедабад, носящем то же имя, что и проповедовавший геноцид немецкий лидер.

В любом случае Адольф Лу Гитлер был не единственным политиком с редким именем на выборах в Мегхалая, штате, большинство населения которого христиане и где в изобилии встречаются имена известных персонажей западного происхождения. Так, в здешних выборах принимали участие: независимый кандидат Джим Картер М. Сангма (Jhim Carter M. Sangma), неизменный Кеннеди С. Кхирием (Kennedy C. Khyriem), баллотирующийся под лозунгами Индийского национального конгресса, индуист Билликид Сангма (Billykid Sangma) от «Бхаратия джаната парти», или не менее своеобразный Франкенштейн У. Момин (Frankenstein W. Momin). Кроме политиков, на выборах фигурировал и офицер полиции Д. Ф. К Марак (J. F. K. Marak), который, конечно же, никогда не сталкивался с таким судьбоносным событием, как ракетный кризис.

Объяснение происхождения этой привычки ничуть не менее интересно. Историки утверждают, что, имея в виду колониальное прошлое страны, некоторые ее обитатели, особенно христиане, стали увлекаться экзотическими именами, далекими от их собственной культуры, хотя среди индуистов и мусульман это не практикуется. Звучание произносимого слова, гораздо важнее, чем настоящий жизненный путь выбранных ими исторических персонажей, и сильнее воодушевляет родителей в момент придумывания имени своим детям.

Доктор Ясир Арафат Потхукандийл (Yasser Arafath Pothukandiyil) принимает нас в своем кабинете в Делийском университете. Индийский историк, без символического головного убора, куфии, которую всегда носил покойный палестинский лидер Ясир Арафат, но с улыбкой действительно похожей на ту, которую демонстрировал экс-президент ООП (Организации освобождения Палестины ) после очередной политической победы.

«Мне очень нравится мое имя, и я горжусь им, потому что я знаю историю Ясира Арафата, — объясняет 39-летний профессор. — Мой отец работал в Катаре в 60-х годах и вернулся из этой арабской страны, очарованный палестинским лидером и его постоянной борьбой против Израиля. И еще до того, как моя мать родила, то есть раньше, чем было известно, родится мальчик или девочка, имя ребенку уже было предназначено. Мой отец твердо знал, что его будут звать Ясир Арафат. Хорошо, что родился мальчик».

Арафат вспоминает, как в день начала занятий в университете преподаватель при проверке студентов по списку подумал, что его разыгрывают, но убедившись, что это было его настоящее имя, заметил с улыбкой: «Не советую тебе заходить в кабинет антропологии, поскольку там есть студент no имени Израиль, и я не знаю, удастся ли мне договориться с вами обоими». Арафат говорит, что позднее он все же как-то зашел в тот кабинет, и вопреки предсказаниям подружился с Израилем.

«В районах Индии, где были сильны позиции коммунистов , ты встретишь многих по имени Ленин или Сталин. А в местах компактного проживания мусульман на севере страны достаточно много пожилых людей 60-и или 70-и лет по имени Хассан аль-Банна (Hassan Al-Banna), одного один из главнейших идеологов ислама в Египте , — утверждает историк, имея в виду основателя «Братьев-мусульман» (террористическая организация запрещена в РФ — прим.ред.). — К счастью мой отец был очарован Ясиром Арафатом, а что было бы, если бы он подвергся обаянию Усамы Бен Ладена (Osama Bin Laden)?» — шутит профессор.

«Саддам звучало хорошо»

Саддам Хуссейн (Saddam Hussein) был повешен в Ираке в декабре 2006 года, после руководимого американцами вторжения в страну. Саддаму Хуссайну (Saddam Hussаin) 22 года, он живет в городе Фаридабад (Faridabad) и изучает физику в университете.

В Индии многие жители мусульманских районов носят имя покойного иракского правителя. Правда, в некоторых случаях с небольшой разницей в произношении (Хуссайн вместо Хуссейн).

«Я родился уже после «Войны в заливе», но мое имя мне дано не в честь иракского лидера, хотя я и не очень уверен в его происхождении, — уверяет юноша в интервью нашей газете. — Думаю, что меня назвали Саддам, потому что родителям понравилось звучание этого имени, а Хуссайн это мое второе имя». Саддаму также нравится звучание этого имени, и он доволен решением своих родителей. «Мне кажется оно чистое и ласковое, и я очень горжусь тем, что у меня такое красивое имя».

На вопрос о том, не было ли у него каких-нибудь проблем из-за связи его имени с иракским диктатором, Саддам отвечает, что нет, так как он пока еще простой студент и не пытался найти работу или встретить будущую жену, оба дела, абсолютно необходимые в индийском обществе. «Но не знаю, что со мной может произойти из-за этого в будущем», — признается он.

Чтобы не пугать его, мы не рассказываем ему историю другого Саддама Хуссейна, проживающего в индийском штате Джаркханд. Этот Саддам — инженер, которому было отказано в приеме на работу в 40 местах, пришел к заключению, что именно его имя было главной причиной осложнений при трудоустройстве. «Люди боялись нанимать меня на работу», — утверждал он в интервью для газеты «Хиндустан Таймс». — Я спрашивал о причинах отказов в отделах кадров этих предприятий, и некоторые из собеседников не стали скрывать, что проблема заключалась в моем имени».

Саддам решил предпринять необходимые шаги для изменения своего имени, чтобы предстать другим человеком в ходе предстоящих переговоров о трудоустройстве. Сейчас его зовут Сахид. Но после того, как он снял с себя груз невезучего имени, ему приходится сталкиваться с еще большей трудностью: индийской бюрократией, устанавливающей всевозможные препоны для внедрения этого изменения на практике.