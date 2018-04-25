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Суд в Австрии обязал Uber приостановить транспортную деятельность в Вене
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Суд в Австрии обязал Uber приостановить транспортную деятельность в Вене 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 25 апр — РИА Новости. Коммерческий суд в Вене обязал онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber приостановить транспортную деятельность в австрийской столице. Истцом выступила местная служба такси Taxi 40100.
Автомобили Uber должны выполнять правила, действующие для сдающих их в аренду компаний. Согласно правилам, посадка пассажиров должна осуществляться в месте, которое арендует фирма, а после выполнения заказа автомобиль также должен вернуться на закрепленное за фирмой место. По решению суда, Uber не выполняет эти правила, тем самым нарушая нормы честной конкуренции.
Uber приостанавливает свою деятельность с вечера среды и должен исправить нарушения. Если же сервис откажется выполнять решение суда и продолжит осуществлять свою деятельность, ему грозит штраф до 100 тысяч евро за каждую поездку.
"Сегодняшнее решение коммерческого суда Вены, к сожалению, сейчас не позволяет нам и дальше предлагать свои услуги uberX, UberBLACK и uberVAN. В последующие дни мы будем усиленно работать над тем, чтобы подстроить нашу работу под выдвинутые судом требования. Мы исходим из того, что скоро нам это удастся, и мы сможем вернуться через несколько дней", — говорится в заявлении Uber.
Решение коммерческого суда можно опротестовать в Высшем земельном суде Вены в течение 14 дней.
Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через специальное приложение на смартфоне.
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