Суд в Австрии обязал Uber приостановить транспортную деятельность в Вене

ВЕНА, 25 апр — РИА Новости . Коммерческий суд в Вене обязал онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber приостановить транспортную деятельность в австрийской столице. Истцом выступила местная служба такси Taxi 40100.

Автомобили Uber должны выполнять правила, действующие для сдающих их в аренду компаний. Согласно правилам, посадка пассажиров должна осуществляться в месте, которое арендует фирма, а после выполнения заказа автомобиль также должен вернуться на закрепленное за фирмой место. По решению суда, Uber не выполняет эти правила, тем самым нарушая нормы честной конкуренции.

Uber приостанавливает свою деятельность с вечера среды и должен исправить нарушения. Если же сервис откажется выполнять решение суда и продолжит осуществлять свою деятельность, ему грозит штраф до 100 тысяч евро за каждую поездку.

"Сегодняшнее решение коммерческого суда Вены, к сожалению, сейчас не позволяет нам и дальше предлагать свои услуги uberX, UberBLACK и uberVAN. В последующие дни мы будем усиленно работать над тем, чтобы подстроить нашу работу под выдвинутые судом требования. Мы исходим из того, что скоро нам это удастся, и мы сможем вернуться через несколько дней", — говорится в заявлении Uber.

Решение коммерческого суда можно опротестовать в Высшем земельном суде Вены в течение 14 дней.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через специальное приложение на смартфоне.