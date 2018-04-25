В Евпатории появится поселок автокемпингов и «Золотое кольцо здоровья»

Кемпинги планируют разместить вдоль трассы Симферополь Евпатория на берегу моря, как это было в советские времена. Теперь проект планируют реализовать на новом уровне.

Автокемпинговые поселки займут 12 гектаров. На них разместятся площадки для отдыха и домов на колесах, торговые павильоны, медицинские пункты, спортивные и детские площадки, места для приготовления пищи и даже кинозал на открытом воздухе. Естественно, что главной точкой притяжения туристов станет пляжная полоса площадью 22 гектара, которую предполагается обустроить.

После Ялтинского форума создадут специальную рабочую группу при министерстве курортов и туризма РК, в которую войдут архитекторы, руководители Евпатории, специалисты минстроя и минэкологии РК.

— Проект масштабный и затратный. Рабочая группа разработает предпроектные решения, которые лягут в основу будущей рекреационной зоны, — пояснил глава администрации Евпатории Андрей Филонов . — Если по одну сторону дороги будут автокемпинги и места для парковки машин, то при нынешней интенсивности трафика и уровне аварийности без подземных пешеходных переходов здесь точно не обойтись. Это очень большие расходы, но с этим проектом мы уже вошли в новую федеральную целевую программу Ростуризма . Сейчас просчитываем все ее нюансы и детали. Например, прозрачная звукоизоляционная стена сможет защитить отдыхающих на пляжах от выхлопов и шума автомобилей. При этом очень хочется, чтобы строения вдоль трассы не превратились в подобие цыганских таборов. Рабочая группа выработает оптимальные архитектурные формы, которые обязательно обсудим с общественностью.

Реализация проекта займет несколько лет. Пока въезд на пляжную территорию будет по-прежнему запрещен, а для предотвращения проезда вырыты рвы и установлены информационные щиты с информацией о штрафах за нарушения.

Новой точкой инвестирования станет и проект «Золотое кольцо здоровья», что будет реализован вокруг акватории озера Мойнаки.