В Евпатории появится поселок автокемпингов и «Золотое кольцо здоровья» 

Кемпинги планируют разместить вдоль трассы Симферополь — Евпатория на берегу моря, как это было в советские времена. Теперь проект планируют реализовать на новом уровне.
Автокемпинговые поселки займут 12 гектаров. На них разместятся площадки для отдыха и домов на колесах, торговые павильоны, медицинские пункты, спортивные и детские площадки, места для приготовления пищи и даже кинозал на открытом воздухе. Естественно, что главной точкой притяжения туристов станет пляжная полоса площадью 22 гектара, которую предполагается обустроить.
После Ялтинского форума создадут специальную рабочую группу при министерстве курортов и туризма РК, в которую войдут архитекторы, руководители Евпатории, специалисты минстроя и минэкологии РК.
— Проект масштабный и затратный. Рабочая группа разработает предпроектные решения, которые лягут в основу будущей рекреационной зоны, — пояснил глава администрации Евпатории Андрей Филонов. — Если по одну сторону дороги будут автокемпинги и места для парковки машин, то при нынешней интенсивности трафика и уровне аварийности без подземных пешеходных переходов здесь точно не обойтись. Это очень большие расходы, но с этим проектом мы уже вошли в новую федеральную целевую программу Ростуризма. Сейчас просчитываем все ее нюансы и детали. Например, прозрачная звукоизоляционная стена сможет защитить отдыхающих на пляжах от выхлопов и шума автомобилей. При этом очень хочется, чтобы строения вдоль трассы не превратились в подобие цыганских таборов. Рабочая группа выработает оптимальные архитектурные формы, которые обязательно обсудим с общественностью.
Реализация проекта займет несколько лет. Пока въезд на пляжную территорию будет по-прежнему запрещен, а для предотвращения проезда вырыты рвы и установлены информационные щиты с информацией о штрафах за нарушения.
Новой точкой инвестирования станет и проект «Золотое кольцо здоровья», что будет реализован вокруг акватории озера Мойнаки.
— Проект предусматривает строительство музея космонавтики, спортивно-развлекательного и велоспортивного комплексов, реабилитационного центра и гостиницы. И сегодня задача номер один — привлечь инвесторов на территорию 65 гектаров. Евпатория всегда была кластером детского отдыха и оздоровления. И мы хотим вернуть ей статус всероссийской детской здравницы, как это было в Советском Союзе. Сейчас в Евпатории детским и семейным оздоровлением занимаются 64 санаторно-курортных комплекса. И с помощью федеральной целевой программы мы обновляем и строим всю инженерную инфраструктуру — сети водоснабжения, канализации, несколько рекреационных объектов. Следующая задача — привлечь частные инвестиции. Кстати, уже 50 участников свободной экономической зоны Крыма вложили в развитие Евпатории более миллиарда рублей.