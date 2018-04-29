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Более 400 новых фонарей установят на улицах Балашихи в 2018 году
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Более 400 новых фонарей установят на улицах Балашихи в 2018 году 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
В Балашихе в 2018 году планируют установить 437 новых фонарных столбов, уличное освещение заменят и в микрорайоне Железнодорожный, сообщает РИАМО.
"На территории Балашихи реализуется программа «Светлый город». В этом году (2018 — ред.) по 11 адресам мы планируем капитально отремонтировать линии наружного освещения на сумму около 50 миллионов рублей. Установим 437 фонарных столбов, 502 светильника заменим на энергоэффективные", — сказал глава Балашихи Сергей Юров.
Он добавил, что всего планируется модернизировать более 12 километров линий уличного освещения. Работы проведут на улицах Автозаводской, Керамической, Речной, Московской и Почтовой в микрорайоне Железнодорожный, а также улицах Магистральная, 40 лет Октября.
В 2017 году в Балашихе 1 730 светильников заменили на энергоэффективные, установили 123 опоры уличного освещения и модернизировали более 11 километров проводов уличного освещения. На данные работы потратили 46 миллионов рублей.
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