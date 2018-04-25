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В Пскове во вторую смену обучается каждый пятый школьник
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В Пскове во вторую смену обучается каждый пятый школьник 

Псковская губерния 1 час назад
По состоянию на 20 сентября 2017 года в муниципальных образовательных учреждениях города Пскова обучается 24 091 человек — об этом сообщается в ежегодном докладе главы администрации Пскова Александра Братчикова. По информации руководителя исполнительной власти Пскова, во вторую смену обучается 5 055 человек в 18 образовательных учреждениях, что составляет 21 процент от общего количества школьников. «Значительно уменьшить количество обучающихся во вторую смену не удастся, т.к. большую часть вновь зачисленных в общеобразовательные учреждения города составляют первоклассники, которые согласно санитарно-эпидемиологических требований могут заниматься только в 1 смену», — отметил в докладе Братчиков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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