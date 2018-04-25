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Сибиряк откопал череп на своем приусадебном участке
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Сибиряк откопал череп на своем приусадебном участке 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Житель поселка Приобский обнаружил на своем приусадебном участке человеческий череп с вырезанными фрагментами.
«Мы с женой начали в ограде наводить порядок, готовиться к ремонту и, когда весь мусор начали собирать, я в бумажном пакете подарочном обнаружил череп за туалетом», — рассказал Андрей корреспонденту НГС.
Он позвонил участковому, который, в свою очередь вызвал экспертов. Теперь криминалисты выясняют, как череп мог попасть на этот приусадебный участок. Находка опечатана, полиция опросила соседей Андрея.
В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что никакой дополнительной информацией по данному происшествию не располагают.
Ранее НГС. НОВОСТИ сообщали об опасной находке — сибирячка нашла на берегу Оби около 2000 промышленных ртутных термометров.
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