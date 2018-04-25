Состоялось заседание Совета по открытым данным

Совет по открытым данным на заседании 25 апреля одобрил ведомственные планы Росреестра Росимущества по работе с открытыми данными и подвёл итоги третьего Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации». Кроме того, на заседании были представлены результаты оценки качества организации работы с открытыми данными в федеральных органах власти. Мероприятие состоялось под председательством министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова

На сайте Росреестра на сегодняшний день размещено 134 набора открытых данных, из них 131 — из числа обязательных для размещения. Остальные 3 набора включают сведения из госкаталога географических названий, метаданные и публичную кадастровую карту. Ведомственный план на 2018 год дополнен несколькими блоками мероприятий и одобрен общественным советом при Росреестре, сообщил заместитель руководителя ведомства Андрей Приданкин

С обновлением руководства Росреестра работа по развитию информационной инфраструктуры и открытых данных сильно продвинулась, отметил Михаил Абызов.

В поручениях по итогам заседания коллегии ведомства поставлено очень много задач по вопросам, которые прямо или косвенно затрагивают информатизацию, открытые данные и предоставление информации в технологичном формате. Прогресс налицо. Но специфика работы Росреестра такова, что запрос и ожидание ещё выше, чем прогноз. Востребованность открытых данных в области картографии и регистрации прав собственности входит в топ-5 приоритетных запросов реальной аудитории», — указал министр.

Росимуществом размещено 19 наборов открытых данных, сообщил замруководителя ведомства Алексей Кисин . Общее количество скачиваний превышает 12 тыс., а просмотров — 16 тыс. Наиболее востребованные наборы открытых данных — сведения из реестра федерального имущества, планируемые продажи акций, сведения о продажах высвобождаемого недвижимого военного имущества. В 2018 году ведомство планирует расширить состав публикуемых открытых данных. В плане на 2018-2019 годы — актуализация реестра наборов открытых данных Росимущества, утверждение плана мероприятий с разработчиками приложений, ревизия ведомственных информационных ресурсов и выявление наборов данных, потенциально готовых к публикации в автоматическом режиме.

Ростуризм, Минфин и На заседании была представлена оценка организационно-технической готовности и качества организации работы министерств и ведомств с открытыми данными. В пятёрку лучших вошли Росалкогольрегулирование, Роструд Росстат . При этом Росалкогольрегулирование практически вдвое улучшило свой прошлогодний показатель. В Совете по открытым данным полагают, что проведение такой оценки позволяет существенно стимулировать деятельность госорганов по работе с открытыми данными. Свои результаты серьёзно улучшили большинство министерств и ведомств. Методику проведения оценки предложено распространить на региональный уровень. В то же время данная методика может быть доработана, указал Михаил Абызов.

К августу мы должны проанализировать методику с точки зрения её применения и с учётом замечаний и предложений владельцев данных и индустрии, которая определяет пользовательский спрос, посмотреть на необходимость её объективизации. Если есть возможность упростить методику без потери качества, то нужно это сделать. За сентябрь-октябрь нужно провести соответствующие дискуссии, чтобы в 2019 году госорганы начали её применять», — сказал министр.

Для вовлечения разработчиков и чиновников в создание сервисов и приложений на основе открытых данных с 2015 года ежегодно проводится Всероссийский конкурс «Открытые данные Российской Федерации». В этом году конкурс охватил более 20 регионов, в нём приняли участие более 400 команд (свыше 1300 человек). Федеральные органы власти представили 50 творческих заданий для разработчиков. Экспертное жюри определило победителей конкурса в шести номинациях. Дополнительно компания «Яндекс» учредила специальную номинацию. При определении победителей большое значение имела социальная значимость проектов.

У меня есть ощущение, что процесс идёт по нарастающей. В прошлом году мне и результаты конкурса нравились, и лауреаты. В этом году за счёт творческих заданий от органов власти эта работа стала ещё более качественной. Нужно посмотреть, как методологически систематизировать лучшие практики. Надо распространять их в агрегированном, технологичном виде. Я за то, чтобы в последующем мы сделали акцент на региональные практики, но при этом нам надо подумать о том, как их коллекционировать и распространять», —­­ отметил Михаил Абызов.

Он также распорядился подготовить проект поручения правительства об институализации конкурса, чтобы официально сделать его проведение регулярным. Конкурс может стать ценным инструментом выявления новых интересных проектов, способов решения задач государственного и муниципального управления, уверены члены совета.

Награждение победителей конкурса состоится 27 апреля в Доме правительства РФ с участием заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича . На заседании Совета по открытым данным озвучили названия лишь нескольких проектов-победителей. Так, лучшим приложением, использующим открытые данные, признана система оперативного мониторинга и пресечения незаконных рубок «КЕДР». Она позволяет на основе анализа данных спутникового и авиационного мониторинга лесных массивов выявлять нарушения режима лесопользования. А приз за лучшее исследование, использующее открытые данные, получит проект, направленный на многофакторный анализ эффективности размещения МФЦ и специализированных центров оказания государственных и муниципальных услуг для бизнеса в Ростовской области

Также на заседании совета были представлены приоритетные направления работы по открытым данным на 2018-2020 годы. Среди них — совершенствование организации и планирования, нормативной базы, повышение востребованности размещаемой информации, развитие инфраструктуры открытых данных и научно-методического обеспечения. Этот план будет доработан с учётом поступивших замечаний и предложений и вынесен на рассмотрение Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого правительства.