«У вас если есть совесть, то этот закон принимать нельзя». Девять цитат с заседания кировских депутатов

«Многие правонарушения совершаются в школе с молчаливого попустительства или халатного отношения к своим обязанностям педагогических работников. Нередко школе известно не только о зарождающихся конфликтах, но и фактах жестокого обращения с детьми со стороны учителей. Конфликты, драки, издевательства со стороны обучающихся продолжают происходить в стенах учреждений. В основном в школах психологи работают на 0,2-0,5 ставки, что еще больше ухудшает ситуацию».

2. Глава УФНС по Кировской области Денис Смехов о взаимоотношениях налоговой и предпринимателей:

«За 2015-2017 год количество поданных деклараций выросло в два раза, следовательно, и количество мероприятий налогового контроля, в том числе камеральных проверок, увеличилось в два раза. Связано это с изменением законодательства. За последние три года количество жалоб на деятельность УФНС выросло примерно на 24%. При этом в 2017 году 96% споров в судах были решены в пользу фискального органа. Это стало возможно благодаря качественному проведению мероприятий налогового контроля и принятию обоснованных решений».

3. Депутат законодательного собрания Анатолий Чурин о проблемах предоставления жилья детям-сиротам:

«Можно было бы сегодня объединить деньги, которые выделяются из областного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам, со средствами на расселение ветхого жилья, предоставление жилья участникам боевых действий и семьям с детьми-инвалидами. Тогда мы могли бы строить дома, где проживали не только сироты, но и взрослые люди — в плане социализации это очень важно. Эффективность была бы гораздо выше, если бы мы повысили роль областного минстроя в этом процессе, поскольку он сейчас находится в стороне, и не отвечает ни за качество жилья, ни за своевременность его ввода».

4. Вице-спикер регионального парламента Роман Титов о нарушениях прав детей-сирот:

«В поселке Шутовщина девушке и ее братьям, которые выпустились из учреждения, было предоставлено неблагоустроенное жилье. Мало того, пока девушка училась в Кирове, в это жилье муниципалитет пустил посторонних людей, а затем долг по коммуналке, который за эти месяцы накопился, повесил на девушку. Прокуратура права девушки отстояла, но, мне кажется, необходимо, оказывать давление на муниципалитет, чтобы они следили за целевым использованием жилья».

5. Депутат законодательного собрания Сергей Мамаев попросил правительство решить проблему отсутствия школы в селе Просница Кирово-Чепецкого района.

«Недавно я был в селе Просница. Собралось очень много народу: родители — в недоумении, глава района — никакой». Там закрыта средняя школа, хотя в селе достаточно учеников, чтобы открыть ее к следующему учебному году. Хочу поблагодарить министра образования Рысеву — она вникла в эту проблему, но решения я пока не вижу».

6. Сергей Мамаев о принятом в окончательной редакции региональный закон, вводящий новую льготную категорию граждан — «дети войны».

«У вас если есть сегодня совесть, то вы должны поправки, которые мы с Анатолием Михайловичем (Чуриным — прим. ред.) вносили, добавить в закон, и проголосовать. Вы спросите: «Где взять деньги?». Я вам скажу. Наша фракция экономит деньги, которые выделяются на транспорт — мы им не пользуемся. Давайте посмотрим и урежем статьи расходов на законодательное собрание. Эти деньги давайте отдадим нашим ветеранам — ими сейчас пользуется одна партия».

7. Вице-спикер ЗС Владимир Костин о принятых в окончательном чтении поправках в закон об обманутых дольщиках:

«Странно не видеть в зале министра строительства Кировской области. Мы год назад обсуждали этот законопроект и задавались вопросом: нужно ли спешить, достаточно ли он проработан? И тогда коллега Воронков не нашел аргументов против, мы приняли его в двух чтениях, а сейчас выясняется, что «подзаконники» подготовлены не были. И предложение внести поправки поступило от прокуратуры почему-то, а не от минстроя . Нужно министерству подключаться к разработке и принимать закон, чтобы он спустя год наконец-то заработал».

8. Владимир Костин представил проект федерального закона, предполагающего переход на летнее время, который кировские парламентарии поддержали единогласно:

«Перевод стрелок позволит аграриям и дачникам более эффективно использовать дневное время. В поддержку было направлено очень много обращений граждан. Были и противники. Было одно письменное обращение, правда, без аргументации. Обратившийся спрашивал, не занимаемся ли мы ерундой. Важно отметить, мы не меняем часовой пояс относительно Москвы — вся страна переходит на летнее время».

9. Депутат ЗС Ольга Сыкчина недовольна снятием с повестки заседания проекте о капремонте, который должен был сократить срок перехода многоквартирных домов со счета Фонда капитального ремонта на спецсчета:

«Опять мы возвращаемся к этому вопросу. Мы рассматриваем законопроект больше года. Приводится миллион доводов в пользу принятия. На комитете было бурное обсуждение, были рассмотрены все поправки, за которые депутаты проголосовали. Комитет рекомендовал законопроект к принятию. Оснований, чтобы откладывать этот вопрос в долгий ящик, нет».

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