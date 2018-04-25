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Хаммонд: в ЕС нет консенсуса по новым санкциям к РФ
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Хаммонд: в ЕС нет консенсуса по новым санкциям к РФ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Канцлер британского казначейства Филипп Хаммонд заявил, что страны Европейского союза разделились по поводу новых санкций в отношении отдельных физических лиц из России, поэтому любые новые меры, скорее всего, отражают «самый низкий общий знаменатель», передает Reuters.
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
"Мы обсуждаем с партнерами из Европейского союза меры, принятые США и другими", — сказал Хаммонд законодателям парламента Великобритании. Минфин США объявил о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, 12 компаний и 17 правительственных служащих в начале апреля. В список попал Олег Дерипаска и его основные активы, включая UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Кроме того ограничительные меры были введены против группы «Ренова» Виктора Вексельберга, а также NPV Engineering и «Газпром бурение» Игоря Ротенберга, «Ладога Менеджмент» Кирилла Шамалова и банк РФК (принадлежит «Рособоронэкспорту» из «черного списка»). В соответствии с американским законом CAATS активы и счета внесенных в санкционный список компаний и физических лиц заморожены в США. Граждане США должны прекратить деловые отношения с фигурантами списка, в том числе продать принадлежащие американцам акции и облигации фигурантов списка.
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