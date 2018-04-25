Какие новые поправки подготовил законодатель

Если 18 лет выпускнику исполнилось еще до получения аттестата о среднем образовании, отсрочка от армии предоставляется ему автоматически и не учитывается впоследствии, когда юноша становится студентом.

С жалобой на нарушение конституционного принципа равенства и справедливости в высшую юридическую инстанцию страны обратился Павел Спиридонов . Коллизия возникла после 2004 года, когда российские школьники перешли на 11-летний цикл обучения. Павел родился 10 марта 1994 года, поэтому школу он закончил уже совершеннолетним. Спиридонов поступил в университет, где программа обучения построена по Болонской системе — бакалавриат плюс магистратура. Однако в студенческих планах Павла вдруг образовался вынужденный годичный перерыв.

Бакалавры смогут поступить в магистратуру и доучиться спокойно

По закону предоставление отсрочки от исполнения воинского долга возможно для юношей только дважды, и получается, что первую попытку Павел использовал еще в школе, а вторую — на бакалавриате. Оспорить правомочность призыва в армию до окончания обучения в магистратуре Спиридонов не смог.

Аналогичная история произошла и в Республике Татарстан . КС постановил, что положения статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» признаны не соответствующими Конституции РФ . То есть нынешние бакалавры могут вздохнуть спокойно: если они поступят на магистратуру, то смогут доучиться и только потом пойти в армию. Как и те студенты, кто учится по программе специалитета пять лет и собирается стать аспирантом.

Новая норма не распространяется на школьных второгодников.

Безлошадные

Госавтоинспекция также предлагает ряд новаций. Соответствующий проект поправок в Правила дорожного движения, а также проект постановления правительства отправлены на согласование в регионы.

В правила, в частности, вводится новый понятийный аппарат: «Обучаемый вождению», «Обучающий вождению» и «Экзаменатор».

Обучаемый — это тот, кто проходит профессиональное обучение и уже имеет первоначальные навыки управления машиной, а также освоил Правила дорожного движения. Но он еще не водитель. А обучающий и экзаменатор считаются водителями.

Определено, кто и где должен сидеть в машине. При обучении обучающий должен находиться на сиденье, с которого есть доступ к дублирующим педалям. При экзамене на этом месте сидит экзаменатор. Если экзамен принимается на машине автошколы, на этом месте также может сидеть обучающий.

Учить управлять легковым мотоциклом подкатегории «А1» и мопедом можно начиная с 15 лет. На легковушке или грузовике — с 16. Мотоциклом категории «А» — с 17 лет. А обучаемому на автобусе не может быть менее 20 лет.

И, наконец, обучаемым разрешат ездить на автомагистрали. Этого инструкторы добивались давно: потому что, получив права и впервые выехав на скоростную трассу, начинающий водитель теряется.

Также меняются правила приема экзаменов. Согласно поправкам, кандидаты в водители, временно пребывающие на территории РФ, смогут сдать экзамен в любом экзаменационном подразделении (до этого — только по месту временной регистрации).

Но главная новация — отмена первой части практического экзамена по первоначальным навыкам управления, который проводился на закрытой площадке или автодроме. Элементы, которые проверялись на площадке, теперь будут включены в практический экзамен на улицах города.

Соцвыплаты

Детская комната

Получить единовременную выплату для приобретения или строительства жилья сможет еще одна категория полицейских — действующие и уволенные с правом на пенсию и в семьях которых воспитывается ребенок-инвалид.

Ранее такое право предоставляли сотрудникам, имеющим троих и более детей, Героям России и ветеранам-афганцам.

Вообще же единовременная соцвыплата положена сотрудникам, которые прослужили на госслужбе МВД не менее 10 лет. В стаж включаются все годы службы, а также периоды, когда работоспособность была утеряна в результате травм при исполнении служебных обязанностей или ухода за ребенком. Кроме того, сотрудник должен отвечать ряду критериев: не иметь собственного жилья, не выступать в роли стороны договора соцнайма, проживать в общежитии или в коммуналке, или в неизолированной комнате. Также право на подобную выплату наступает в случае, если семью признают нуждающейся (когда на каждого члена семьи менее 15 кв. метров жилого помещения), если домашние страдают хроническими заболеваниями в тяжелой форме (делая проживание с ними опасным для здоровья), ютятся в аварийном доме.

Выплата предоставляется 1 раз.

Накажут полегче

Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, разъясняющий, как и когда подсудимым можно снижать тяжесть преступления.

Известно, что преступления бывают разные по тяжести. Но юристы при этом знают массу нюансов, из-за которых одно и то же преступление можно засчитать и как тяжкое, и как не очень. Все зависит от конкретных обстоятельств.

По словам судьи Верховного суда России Татьяны Ермолаевой, анализ судебной практики показал, что суды могут неполно обосновывать решения или отказывать в возможности сменить категорию.

Пленум хочет изменить эту ситуацию и рекомендует судам в каждом случае проверять возможность применения ч. 6 ст. 15 УК, потому что реальная опасность конкретного преступления не всегда совпадает с его законодательной категорией.

Один из дискуссионных вопросов: получат ли право подсудимые со смягчающими обстоятельствами, чьи преступления будут переведены в разряд нетяжких, на прекращение дел? Если человек впервые совершил нетяжкое преступление и возместил ущерб, его дело может быть прекращено. Но если человек изначально обвинялся в тяжком преступлении, а потом в силу смягчающих обстоятельств ему понизили тяжесть, как быть? Некоторые вопросы еще остались, документ был отправлен на доработку.

Накопления

Срок на карту

Законодатель ужесточает уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств.

Закон начали обсуждать еще осенью прошлого года, и его авторы сразу заявили, что он направлен на защиту граждан от так называемого киберворовства.

Итак, теперь за кражу денег с карточки придется заплатить штраф от 100 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет. В худшем случае кибервора ждет лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.

Воровство с карт становится серьезной проблемой, но наказание в случае поимки такого «умельца» было невелико — до четырех месяцев лишения свободы.

За что конкретно предусмотрена повышенная уголовная ответственность? За хищение чужого имущества «путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег».

Авторы документа так аргументировали необходимость поправок в уголовные статьи: «При применении новых форм банковского обслуживания неизбежно возникают угрозы криминального характера, представляющие собой как высокотехнологические формы хакерских атак, так и методы социальной инженерии, в результате применения которых владелец счета либо сам переводит свои средства на счет преступников, либо передает всю конфиденциальную информацию (например, свои персональные данные, данные платежных карт, контрольную информацию, пароли), необходимую для получения доступа к счету».