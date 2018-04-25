У «Русала» могут отобрать актив на Ямайке

Власти Ямайки могут лишить «Русал» контроля над компанией West Indies Alumina Company (Windalco) из-за возможных сложностей с санкциями США против российской компании, заявил министр горнодобывающей промышленности Ямайки Роберт Монтегю в обращении к парламенту, пишет The Gleaner.

«Несмотря на желание «Русала» продолжить работу на Ямайке в прежнем режиме, министерства транспорта и горной промышленности считают, что операции будут усложняться, особенно если «Русал» откажется снижать свою долю в предприятии и соблюдать ограничения, связанные с санкциями», — цитирует Монтегю РИА «Новости»

Также министр выступил с предложением изменить состав акционеров Windalco с помощью плана покупки акций для сотрудников. Таким образом, собственниками ямайской компании станут ее работники и местные инвесторы.

Также Монтегю сообщил, что контрольный пакет акций Windalco может выкупить правительство Ямайки.

При этом, министр отметил, что Ямайка лоббирует в Госдепартаменте США изменения, которые ограничивали бы влияние санкций против «Русала» на деятельность горнодобывающих предприятий страны.

Комплекс Windalco на Ямайке состоит из глиноземных заводов Ewarton Works и Kirkvine Works, а также бокситовых рудников и торгового порта Esquivel. Контрольный пакет над Windalco «Русал»получил в 2014 году.

Напомним, 6 апреля власти США ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Немецкий журнал Der Spiegel написал, что цены на алюминий резко выросли после того, как американские санкции коснулись российского концерна «Русал», промышленным организациям Германии грозит нехватка этого сырья.