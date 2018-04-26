Лидера «Справедливой России» в РТ Бильгильдееву требуют признать банкротом

Юридический центр «Перспектива» подал иск о признании банкротом председателя Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву, сообщается на сайте Арбитражного суда РТ.

Согласно картотеке арбитражных дел, сумма исковых требований составляет около 3 млн 188 тысяч рублей. Подробности дела не раскрываются.

Напомним, 14 апреля на отчетно-выборной конференции Рушанию Бильгильдееву переизбрали председателем совета ТРО на два года. По итогам тайного голосования за нее проголосовали 38 человек из 39.