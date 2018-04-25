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Представители Департамента финансов города Москвы обменялись опытом с коллегами из Вологодской области
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Представители Департамента финансов города Москвы обменялись опытом с коллегами из Вологодской области 

Департамент финансов города Москвы 2 часа назад
В деловых мероприятиях участвовали представители регионального Департамента финансов, Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области, Областного казначейства.
Представители столичного Департамента финансов поделились с коллегами из Вологодской области успешным опытом по созданию региональной системы «Электронный бюджет Москвы».
Также в ходе встреч обсуждались вопросы передачи части функций, сопровождающих казначейское обслуживание исполнения бюджета — от финансового органа субъекта Российской Федерации подведомственному государственному учреждению.
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