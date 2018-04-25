Представители Департамента финансов города Москвы обменялись опытом с коллегами из Вологодской области

Представители столичного Департамента финансов поделились с коллегами из Вологодской области успешным опытом по созданию региональной системы «Электронный бюджет Москвы».

Департамент финансов города Москвы: последние новости

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Субботники столичного департамента финансов прошли в Ботаническом саду, на Миуссах и в Тропаревском парке