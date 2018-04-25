Представители Департамента финансов города Москвы обменялись опытом с коллегами из Вологодской области 

В деловых мероприятиях участвовали представители регионального Департамента финансов, Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области, Областного казначейства.
Представители столичного Департамента финансов поделились с коллегами из Вологодской области успешным опытом по созданию региональной системы «Электронный бюджет Москвы».
Также в ходе встреч обсуждались вопросы передачи части функций, сопровождающих казначейское обслуживание исполнения бюджета — от финансового органа субъекта Российской Федерации подведомственному государственному учреждению.