Встреча главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева с населением состоится 16 мая

Глава управы Бабушкинского района Сергей Аганеев встретится с жителями района 16 мая. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.

— На повестке дня две темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», — уточнили в управе.

На встрече будут присутствовать специалисты из различных отделов управы и местного «Жилищника». Все желающие смогут задать представителям районных властей любые интересующие их вопросы после выступлений докладчиков.

Встреча начнется в 19.00 по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1. Приглашаются все желающие. (ео)