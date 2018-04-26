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Встреча главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева с населением состоится 16 мая
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Встреча главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева с населением состоится 16 мая 

Управа района Бабушкинский 49 минут назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Глава управы Бабушкинского района Сергей Аганеев встретится с жителями района 16 мая. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— На повестке дня две темы: «Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)» и «О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период», — уточнили в управе.
На встрече будут присутствовать специалисты из различных отделов управы и местного «Жилищника». Все желающие смогут задать представителям районных властей любые интересующие их вопросы после выступлений докладчиков.
Встреча начнется в 19.00 по адресу: ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1. Приглашаются все желающие. (ео)
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