НАТО и Турция обсуждали заявления США о возможности санкций за покупку С-400

"Что касается С-400, это национальное решение любой страны НАТО, какое оборудование она будет использовать. Что важно для НАТО, будут ли эти систем интегрированы в системы ПВО НАТО. Естественно, это будет сложно, но такого запроса с турецкой стороны пока не было", — сказал он.

"Мы видели заявления со стороны США о возможных санкциях [по С-400]. Мы обсуждали это в ходе моего визита в Анкару, и я приветствую прямые контакты США и Турции по этой проблеме", — сказал он.

О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400.

С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии Stealth) и любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота — 30 км.