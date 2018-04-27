Ещё
НАТО и Турция обсуждали заявления США о возможности санкций за покупку С-400
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НАТО и Турция обсуждали заявления США о возможности санкций за покупку С-400 

ТАСС 38 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. НАТО и Турция обсуждали заявления американских политиков о возможности санкций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого пленарного заседания проходящей в пятницу встречи глав МИД альянса.
"Что касается С-400, это национальное решение любой страны НАТО, какое оборудование она будет использовать. Что важно для НАТО, будут ли эти систем интегрированы в системы ПВО НАТО. Естественно, это будет сложно, но такого запроса с турецкой стороны пока не было", — сказал он.
"Мы видели заявления со стороны США о возможных санкциях [по С-400]. Мы обсуждали это в ходе моего визита в Анкару, и я приветствую прямые контакты США и Турции по этой проблеме", — сказал он.
О переговорах Турции и РФ по С-400 стало известно в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция стала вторым после Китая иностранным заказчиком системы и первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400.
С-400 «Триумф» — ЗРС большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии Stealth) и любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота — 30 км.
ТАСС: последние новости
Группа евродепутатов попросила ЕС расширить санкции против России Reuters: "Русал" может сменить совет директоров для снятия санкций США СМИ: боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию180
Джигарханян захотел умереть дома12
Поставим Макаревича на место918
Кореи помирились357
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение