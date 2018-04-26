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НАТО и США обсудили с Турцией вопрос о покупке российских С-400
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НАТО и США обсудили с Турцией вопрос о покупке российских С-400 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.
По словам генсека НАТО, изучаются альтернативные предложения стран военно-политического блока. Он также подчеркнул, что альянс продолжит развитие своей системы ПРО в ответ на ракетную угрозу Ирана.
"Ракетная программа Ирана вызывает озабоченность. НАТО продолжит развитие своей системы ПРО в ответ на эту угрозу. Однако, что касается ядерных договоренностей, альянс приветствует их", — заявил он.
Напомним, ранее генсек НАТО подчеркнул, что планы Турции по приобретению российских С-400 являются национальным решением.
"Это национальное решение. Для нас важно, чтобы комплекс был интегрирован в систему НАТО", — сказал на прошлой неделе Столтенберг. Однако, добавил он, именно на этом этапе могут возникнуть определенные сложности.
Независимая позиция Анкары в выборе поставщиков вооружений ранее вызвала недовольство в Вашингтоне. Говорилось, что Турция может даже попасть под санкции в рамках закона CAATSA, призванного оказывать противодействие «неприятелям США» через ограничительные меры. Такие угрозы, в частности, содержались в письменном заявлении помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, подготовленном к слушаниям в международном комитете палаты представителей конгресса США.
"Анкара заявляет, что согласилась купить российские ракетные системы С-400, что потенциально может привести к санкциям в соответствии со статьей 231 CAATSA", — отмечалось в документе.
О приобретении властями Турции у России четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» стало известно в декабре прошлого года. Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов США.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары купить у Москвы системы С-400. По его словам, «российская сторона пошла навстречу Анкаре как по вопросам цены и сроков поставок ЗРК, так и в контексте налаживания совместного производства и передачи технологий». Эрдоган пояснил, что Турция «наряду с закупкой С-400 делает ставку на производство отечественных систем ПРО».
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