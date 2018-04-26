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Власти Подмосковья обсудят с аграриями главные вопросы перед посевной кампанией 27 апреля
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Власти Подмосковья обсудят с аграриями главные вопросы перед посевной кампанией 27 апреля 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области примут участие в выездном заседании по весенней посевной кампании 27 апреля, они ответят аграриям на самые важные вопросы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Встреча пройдет в Луховицах, потому что именно здесь и еще в нескольких хозяйствах южных районов Подмосковья первыми начинают сев. Планируется рассмотреть основные вопросы, которые волнуют аграриев на данном этапе проведения весенне-полевых работ. Необходимо понимание обеспеченности сельхозпроизводителей области семенами, минеральными удобрениями, техникой и горюче-смазочными материалами», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Он отметил, что в ходе мероприятия также обсудят вопросы поддержки, финансирования посевной кампании, страхования посевов и оформления сельхозземли.
В мероприятии также примут участие представители Государственной думы, комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы, администраций городских округов Луховицы, Зарайск, Коломна, Озеры, Серебряные Пруды, сельхозпроизводители Подмосковья.
Ранее Разин сообщал, что посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях региона составит около 600 тысяч гектаров. Это более чем на 40 тысяч гектаров превышает прошлогодние показатели. На поддержку аграриям в этом году выделено более 270 миллионов рублей, в том числе из бюджета Московской области — более 125 миллионов рублей.
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