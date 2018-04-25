Более 600 тыс. георгиевских ленточек ко Дню Победы выпустила ткацкая фабрика в Клину 

Более 600 тыс. георгиевских ленточек произвели на ткацкой фабрике в городском округе Клин к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках подготовки к акции «Георгиевская лента» на фабрике в Клину произведено 300 тыс. погонных м ленты. Это 600 тыс. ленточек. Фабрика работала над их производством, начиная с 1 января 2018 г. Из 40 ткацких машин фабрики 10 работали именно на производство георгиевской ленты», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время производство ленточек практически завершено, их доставляют поставщикам. Клинские ленты поступают на предприятия в организации Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Ростова-на-Дону, в города Сибири и Дальнего Востока, в Севастополь и Крым.