Более 600 тыс. георгиевских ленточек ко Дню Победы выпустила ткацкая фабрика в Клину

Более 600 тыс. георгиевских ленточек произвели на ткацкой фабрике в городском округе Клин к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В рамках подготовки к акции «Георгиевская лента» на фабрике в Клину произведено 300 тыс. погонных м ленты. Это 600 тыс. ленточек. Фабрика работала над их производством, начиная с 1 января 2018 г. Из 40 ткацких машин фабрики 10 работали именно на производство георгиевской ленты», — говорится в сообщении.