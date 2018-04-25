Законы, вступающие в силу в мае

1 мая Курортный сбор в этом году ограничат 50 рублями в сутки

В четырёх регионах России вводится курортный сбор — его размер будут устанавливать региональные власти, но не должен превышать 100 рублей в сутки. С 1 мая эксперимент, который продлится до конца 2022 года, будет действовать в Алтайском и Ставропольском крае . В Краснодарском крае из-за проведения чемпионата мира-2018 по футболу он вводится с 16 июля, а в Крыму договорились о введении сбора не в 2018-м, а в мае 2019-го года.

Согласно закону, размер курортного сбора будет расти постепенно — этим летом, например, в рамках курортного сбора можно будет взимать не более 50 рублей в сутки с одного туриста. Деньги станут зачислять в бюджет региона, на территории которого сбор был уплачен.

От сбора освобождаются местные жители, решившие отдохнуть на «домашних» курортах, несовершеннолетние, пенсионеры, герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, студенты и ряд других категорий граждан. При этом если отдыхающий проживает не в гостинице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также освобождается от уплаты курортного сбора.

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков напомнил, что курортный сбор практикуется во многих странах, где хорошо развит или активно развивается туризм. «Я считаю, что это правильный шаг — деньги будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Понятно, что есть определённые сложности как и при любом новом деле — механизм пока не отработан. Но в том, что это надо начинать и что это пойдёт всем на пользу, сомнений нет», — заключил сенатор.

1 мая МРОТ подрастёт

Минимальный размер оплаты труда повысится до 11 163 рубля в месяц. Таким образом, МРОТ сравняется с установленной Правительством величиной прожиточного минимума.

Соответствующий закон был принят 7 марта 2018 года. Напомним, что в январе этого года размер МРОТ составлял 9489 рублей, а год назад — 7800 рублей.

Установлена и ответственность для работодателей, которые назначают зарплату ниже величины МРОТ. В соответствии с КоАП, это грозит штрафом для юрлиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

1 мая Чиновники помогут добровольцам

В России будет формироваться единая информационная система об участниках добровольческой деятельности. Это — один из пунктов нового закона о добровольческой деятельности, который устанавливает её базовые основы.

Уточняются понятие и цели такой деятельности, определяется правовой статус её участников, закрепляются определённые полномочия органов власти, а также особенности труда добровольцев в религиозных организациях. Кроме этого, предусмотрено формирование и ведение единой информационной системы, содержащей сведения об участниках добровольческой деятельности — это сами добровольцы.

«Бюрократизация добровольческой деятельности недопустима, поэтому законом установлены требования не к добровольцам, а к государственным учреждениям, обеспечивающим необходимые условия», — пояснил глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов

Разработку закона инициировали три года назад в Совете Федерации — он долго обсуждался, потому что сами волонтёры опасались, что закон усилит давление «сверху». В итоге документ поддержали все добровольческие организации.

«Наша позиция, позиция руководства страны — не пытаться сверху регулировать, иначе всё быстро забюрократизируется, — пояснила спикер палаты регионов Валентина Матвиенко . При этом она заверила, что поддержка добровольцев на законодательном уроне будет в будущем только усиливаться. Это касается не только молодёжи, но и «серебряных волонтёров» — людей пенсионного возраста, которые хотят и могут быть полезными стране и обществу.

4 мая Кража денег с банковской карты грозит шестью годами тюрьмы

Хищение электронных денежных средств теперь квалифицируется как преступление, за которое предусмотрены не только штрафы, но и реальные уголовные сроки.

Штрафы составят до 500 тысяч рублей (ранее — до 120 тысяч рублей), к тому же будут применяться принудительные работы на срок до пяти лет. Самая жёсткая новелла закона — лишение свободы на срок до шести лет. Таким образом, хищение денег с банковских карт приравнивается к кражам с незаконным проникновением в жилище и к кражам в крупном размере.

Кроме того, за совершение кражи имущества с использованием чужой платёжной карты можно получить тюремный срок до трёх лет. Ранее за аналогичные преступления максимальным наказанием в виде лишения свободы был арест до 4 месяцев.

Как сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , в прошлом году со счетов граждан украли два миллиарда рублей. «Ужесточение уголовной ответственности позволит правоохранительным органам осуществлять оперативно-разыскную деятельность и обеспечить профилактику краж с электронных счетов», — подчеркнул он.

4 мая Уклонисты от принудительных работ сядут за решётку

Если гражданин игнорирует исполнение работ, которые предписаны ему судом, то это наказание может быть заменено на тюремный срок.

Принудительные работы также могут заменить лишением свободы, если осуждённый злостно нарушает порядок и условия отбывания принудительных работ.

При этом сесть за решётку можно и не получив судебное предписание на руки — закон даёт суду полномочия принимать соответствующие решения. А до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы, нарушитель может быть заключён под стражу не более чем на 30 суток.

Наказание в виде принудительных работ было введено в России с 1 января 2017 года, хотя соответствующий закон датируется 2011 годом. Согласно ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. И применяются как альтернатива лишению свободы при совершении преступления небольшой или средней тяжести, а также, если тяжкое преступление было совершено впервые.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой или второй группы, беременным женщинам, мамам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также военнослужащим.

4 мая За откат в сфере госзакупок — до 12 лет тюрьмы

Подкуп участников госконтрактов теперь будет наказываться максимально строго — согласно закону, при выявлении злоупотреблений в сфере госзакупок максимальное наказание составит три года лишения свободы, если преступление совершено группой лиц — до семи лет, максимальный штраф — до 200 тысяч рублей.

Если преступление повлекло ущерб в особо крупном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы. Ранее откаты при госзакупках зачастую вообще не могли квалифицироваться как уголовно наказуемые нарушения. Максимум, что могли добиться следователи для злоумышленников, — 50 тысяч рублей штрафа.

13 мая Банки смогут чаще отказывать в проведении валютных операций

Этой возможностью кредитные организации смогут воспользоваться в том случае, если операции противоречат требованиям валютного законодательства РФ. Также отказ может последовать, если клиент не предоставил необходимых документов или предоставленные документы не соответствуют нормативным требованиям.

Ранее при формальном наличии всех необходимых документов банк мог отказать в валютной операции, если есть подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или для финансирования терроризма.

Также усилена ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. В частности, за совершение незаконных валютных операций на должностные лица будет налагаться штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей.

26 мая Авиакомпании ответят за здоровье пассажира при посадке и высадке

В Воздушный кодекс внесён ряд изменений. Они направлены на приведение нашего законодательства в соответствие с международными нормами.

В частности, появляется возможность оформления документов, необходимых для воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты, в электронном виде. Также скорректировано определение периода воздушной перевозки — сделано это, чтобы перевозчик отвечал за причинение вреда жизни или здоровью пассажира не только на борт, но и во время посадки и высадки.

Кроме того, установлены основания, влекущие ответственность перевозчика за утрату, недостачу или повреждение багажа, груза, ручной клади.